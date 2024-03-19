Enerji işçilerinin İBB önündeki eylemi 2. gününde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Enerji AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) üyesi işçiler, düşük ücretlere karşı 14 Mart’tan bu yana eylemde. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması üzerine dün (18 Mart) iş bırakma eylemi başlattı.

Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi, Bostancı Aydınlatma Şantiyesi ve Bayrampaşa Aydınlatma Şantiyesi’nde çalışan işçiler, iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde de İBB Saraçhane binası önüne geldi.

Saat 09.00 sularında Aksaray Metro’da buluşan enerji işçileri, “Enerji işçileri emeğinin karşılığını istiyor” ve “İnsanca yaşamak için gerekli şartları talep ediyoruz” yazılı pankartlarla İBB önüne yürüdü. Enerji işçileri sık sık “Enerji işçisi köle değildir”, “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

Enerji işçileri İBB önünde: "Lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz"

“Enerji işçileri hakkını istiyor”

DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, İBB önünde yaptığı açıklamada “Derdimiz tek başına burada bir eylem yapmak değil. Biz, ‘çocuklarımızın ekmeğini bir dilim daha nasıl büyütürüz’, ‘insanca yaşayacak bir ücret seviyesine nasıl geliriz’in plan ve programını hayata geçirenleriz. O yüzden yaptığımız eylemler yukarılarda konuşulmaya başlandı, biliyoruz. Eninde sonunda o masaya oturacağız ve işçi arkadaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağız” dedi.

İBB önündeki açıklamanın ardından enerji işçileri Saraçhane Parkı’na geçti.

“İşveren eylemi kırmak için çabalıyor”

DİSK/Enerji-Sen’in sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “DİSK/Enerji-Sen işçilerin iradesi dışında hiçbir karar almadı, almayacaktır! İşveren, tüm iyi niyetimize rağmen eylemi kırmak için hala çabasını sürdürüyor. Bugün saat 14.00'daki açıklamamıza tüm İstanbul halkını ve tüm emek dostlarını bekliyoruz. Birleşerek kazanacağız!” ifadeleri yer aldı.

İBB yöneticilerinin görüşmek için iş bırakma eyleminin sonlandırılmasını istediğini belirten Süleyman Keskin, “İBB grev kırıcılığını örgütlüyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. İşçilerin direnmekten başka hiçbir gücünün olmadığı bir yerde ellerindeki tek kozu da almak istiyorlar. İBB’yi yöneten yetkililere çağrı yapıyoruz: Bu sorunu çözmekle yükümlüsünüz” diye konuştu.

(VC)