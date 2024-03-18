Enerji işçileri İBB önünde: "Lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Enerji AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) üyesi işçiler, düşük ücretlere karşı 14 Mart’tan bu yana eylem yapıyor.

Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi, Bostancı Aydınlatma Şantiyesi ve Bayrampaşa Aydınlatma Şantiyesi’nde çalışan ve ücret zammı talepleri karşılanmayan işçiler, bugün iş bırakma eylemi yaparak İBB Saraçhane binası önünde bir araya geldi.

İBB enerji işçilerinden 'insanca yaşayacak ücret' talebiyle eylem

“Açlığa, sefalete, yoksulluğa karşı çözüm ellerimizde, çözüm mücadelemizde” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Enerji işçisi köle değildir”, “Birleşen işçiler yenilmezler”, “Sefalete mahkûm olmayacağız” sloganları atıldı.

DİSK/Enerji-Sen’in sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımlara göre, polis ve İBB özel güvenlik görevlileri enerji işçilerinin İBB önüne yürüyüşünü engellemeye çalıştı. Barikatı aşan işçiler, İBB önünde kısa bir açıklama yaptıktan sonra, “Taleplerimiz karşılanana kadar buradayız” diyerek Saraçhane Parkı’na geçti.

“Aldığımız ücretler asgari ücrete denk düşüyor”

Enerji işçileri, saat 14.00’da bir kez daha İBB önüne yürüdü.

DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, “İki yıldır bizden çalınanları geri verin. Tüm işçilere uygulamış olduğunuz zam oranı neyse bize de uygulayın, biz bundan razıyız dedi. Bize, ‘Bize güvenin, temmuz ayında bunları düzenleyeceğiz’ dediler. Geçen gün alelacele aradılar, dört arkadaşımızla beraber toplantıya gittik. Şimdi sefalet ücretinin üstüne 6 bin 700 TL gibi bir zammı maaşımıza eklediler, aybaşında vermeleri gereken parayı buranın birliğini ve beraberliğini dağıtmak için erken yatırmaya kalktılar. Bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi’nde çalışan Ünsal Göze, “İşe başladığımızda asgari ücretin 2-3 katı maaş alıyorduk. Şu an gelinen noktada aldığımız ücretler asgari ücrete denk düşüyor. Ve bu ücretlerle geçinmemiz bekleniyor. Bunu defalarca yönetimimize ilettik. Biz yöneticilerimizden lütuf değil, hakkımız olan ücretleri istiyoruz” dedi.

(VC)