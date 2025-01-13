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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 15:26
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Enerji Bakanı: Türkiye, Suriye'ye enerji tedarikini artıracak

Bakan Bayraktar, “Türkiye olarak, komşu pazarlarla bağlantılarımızı artırmaya ve 3 katına çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Enerji Bakanı: Türkiye, Suriye'ye enerji tedarikini artıracak
Fotoğraf: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu’nda konuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin enerji talebinin son 20 yılda neredeyse 3 katına çıktığını ve gelecek 20 yıl boyunca da artışın süreceğini vurgulayan Bayraktar, talep artışını karşılarken ithal kaynaklara bağımlılık sorununu da çözmek için gayret gösterdiklerini anlattı.

“Bölgesel iş birliği çok daha önemli hale geldi”

Bölgesel düzeyde daha yakın bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Bayraktar, “güçlü ve dayanıklı bir şebeke oluşturabilmek için bölgesel entegrasyon ve bağlantının kilit öneme sahip olduğunu” belirtti.

Bakan Bayraktar, “Türkiye olarak, komşu pazarlarla bağlantılarımızı artırmaya ve 3 katına çıkarmaya çalışıyoruz. Coğrafi konumumuz açısından şu anda komşumuz Irak’a enerji sağlıyoruz, bölgede ve ülkede bir istikrar olması açısından Suriye’ye enerji tedarikimizi artıracağız. Bu bölgesel bağlantılar ve iş birliği çok daha önemli hale geldi” diye konuştu.

Türkiye, Suriye’ye ne kadar elektrik sağlıyor?

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde 2016, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen operasyonlarla kontrol altına aldığı “Fırat Kalkanı” (Azez-El Bab-Cerablus), “Zeytin Dalı” (Afrin ve çevresi) ve “Barış Pınarı” (Tel Abyad-Serêkaniyê) bölgelerinin yanı sıra, 2021’den bu yana Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib’in elektrik ihtiyacını da karşılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın 27 Aralık 2024 tarihli açıklamasına göre, Türkiye bu bölgelere “üç iletim noktası ve dört dağıtım noktası üzerinden” uzun zamandır yaklaşık 210 megavatlık kapasitede elektrik sağlıyor.

Bayraktar, 9 Ocak 2025 tarihli açıklamasında ise Türkiye’nin 2017’den itibaren Suriye’ye elektrik ve akaryakıt ürünleri ihraç ettiğini belirterek, “Önümüzdeki 6 ay içinde Halep’e yaklaşık 500 megavata kadar elektrik ihracatına başlayabilecek bir çalışma gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde Halep’i bu anlamda rahatlatabiliriz. Daha önce bahsettiğim 210 megavatlık kapasiteyi Şubat ayında 300 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde İdlib, Afrin ve çevredeki bölgeleri desteklemeye yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

Türkiye ve Suriye’deki özel şirketler aracılığıyla elektrik sağlanan bu bölgeler, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında fiyat artışları nedeniyle protestolara sahne oldu. Özellikle Haziran 2022’de Afrin’de gerçekleşen elektrik zammı protestoları, yerel meclis ve elektrik şirketi binalarının yakılmasıyla sonuçlandı.

Afrin’de Türkiyeli şirkete “elektrik zammı” protestosu
KİM, NE DEDİ?
Afrin’de Türkiyeli şirkete “elektrik zammı” protestosu
6 Haziran 2022

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı Alparslan Bayraktar Suriye elektrik ihracatı
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