Enerji Bakanı Bayraktar: Akkuyu NGS, bir Türk şirketidir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şirketinin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva’nın “Bunu kendi toprağımızda değil, kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya'ya aittir,” sözlerine yanıt verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, iddialarla ilgili A Haber’e değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Akkuyu NGS'nin tamamen Türkiye'nin kontrolünde yürüyen bir proje olduğunu iddia etti.

“İtibarsızlaştırma”

Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi mevzuatına, hukuk kurallarına göre çalışan bir şirket, bir Türk şirketi. O çerçevede çalışan, onun ötesinde hükümetler arası anlaşma kapsamında da bizlere her konuda, hem iktisadi hem de güvenlik konularında fevkalade önemli haklarımızın olduğu ve tamamen Türkiye'nin kontrolünde yürüyen bir proje.

“Dolayısıyla art niyetli, açıkçası Türkiye'nin gelişimine, büyümesine bu kadar büyük bir katkı koyacak bu projenin sadece vatandaşın, kamuoyunun gözünde biraz itibarsızlaştırmaya çalışan bir adım. İnşallah bu projeyi önümüzdeki yıl devreye aldığımızda ümit ediyorum ki bu tartışmalar artık geride kalmış olur."

Ne olmuştu? Akkuyu NGS’nin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva Rusya kanallarından birine verdiği demeçte “Bu nükleer santral Rusya‘ya aittir,” demişti.



Rusya’nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) bu yana “nükleer ihracatı”yla ilgili konuşan Zoteeva, Rusça çevirmeni Sabri Gürses‘in teyitli çevirisi ile şöyle diyordu: “Bunu kendimizde (kendi toprağımızda) değil, kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Bu bizim santralimiz, başka ülkenin topraklarında bulunan bizim santralimiz.” Hisselerin tamamı Rusya'da Akkuyu NGS ile ilgili bianet'e konuşan gazeteci ve Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz şöyle demişti: "Hisselerin yüzde yüzü Rus şirketlere bölüştürülmüş durumda. Yani bu Türkiye'nin değil, Rusya'nın nükleer santrali. Anlaşma gereği de Rusya çoğunluk hisseyi elinde tutuyor. İstese bile santralin yüzde 49'unu satabilecek. Anlaşmada bu şart var. "Türkiye zaten kömürde, doğal gazda, petrolde Rusya'ya bağımlı bir ülkeydi. Ukrayna işgaliyle birlikte bağımlılık oranı gittikçe arttı. Geldiğimiz noktada nükleer santral aracılığıyla elektrikte de Rusya'ya bağımlı hale geliyoruz."

(TY)