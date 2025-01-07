Endonezya’nın BRICS’e tam üyeliği resmileşti

Brezilya, pazartesi günü (dün) yaptığı açıklamada Endonezya’nın BRICS’e üyeliğinin resmileştiğini duyurdu.

AA’nın haberine göre BRICS’in kurucu ülkelerinden Brezilya, Endonezya’nın BRICS’e katılımını bir basın bildirisiyle tebrik etti.

Brezilya hükümetinin basın bildirisinde “Brezilya hükümeti, Endonezya hükümetinin BRICS’e katılımını tebrik ediyor. Güneydoğu Asya’nın en büyük nüfusu ve ekonomisine sahip olan Endonezya, küresel yönetişim kurumlarının reformuna yönelik desteğini diğer grup üyeleriyle paylaşmakta ve BRICS dönem başkanı olarak Brezilya’nın öncelikli verdiği konulardan olan Küresel Güney'de işbirliğinin derinleştirilmesine olumlu katkıda bulunmaktadır.” açıklamasında bulunuldu.

Yaklaşık 20 yıl önce Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulan BRICS ekonomik işbirliği son iki yıldır küresel ekonomik ve jeopolitik alandaki varlığını güçlendiriyor. Endonezya’nın BRICS’e adaylığı ilk olarak Ağustos 2023’te BRICS liderlerinin Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaptığı bir zirvede onaylanmıştı. Ancak Endonezya, BRICS’e katılma isteğini resmi olarak Şubat 2024’teki genel seçimlerden sonra duyurmuştu.

An itibariyle BRICS, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 35’ini oluşturuyor. Bu da örgütü jeopolitik sahnede önemli bir aktör haline getiriyor.

BRICS’e üye olan ülke sayısında artış gözlemleniyor. Ekim 2024’ten beri Türkiye’nin de aralarında olduğu 13 ülke potansiyel üye olarak BRICS’le ilgilendiğini açıkladı.

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(EC)