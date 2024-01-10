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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 14:11
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2024 14:12
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Endonezya’da yanardağ alarmı

Endonezya'da Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nın 1 Ocak'ta faaliyete geçmesinin ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1172 bölge sakini tahliye edilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Endonezya’da yanardağ alarmı
Fotoğraf: Volcano Discovery

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlamasının ardından en yüksek seviye alarm düzeyine geçildi.

Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın yüzlerce metre yükseklikle kül ve lav püskürtmesinin ardından dördüncü yani en yüksek seviye alarm verildi. Patlama, Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda bulunan dağlarda haftalardır devam eden volkanik faaliyetlerin ardından oldu.

Bölge için tahliye emri

Endonezya'da Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nın 1 Ocak'ta faaliyete geçmesinin ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1172 bölge sakini tahliye edilmişti.

Bölge sakinleri için daha geniş çapta tahliye emri veren yetkililer, yanardağın halen aktif olduğunu belirtti. (AS)

yanardağ patlaması Endonezya
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