Endonezya’da milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, başkent Cakarta’daki Merdeka Sarayı’nda ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıklarına ilişkin dün (31 Ağustos) açıklama yaptı.

Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini duyurdu.

50 milyon Endonezya rupisi (3 bin 75 dolar) konut ödeneği verilmesine tepki göstermek amacıyla 28 Ağustos’ta Meclis binası yakınlarında toplandı. Ödeneğin kaldırılmasını talep eden Binlerce öğrenci, işçi ve hak savunucusu, Eylül 2024’ten bu yana milletvekillerine aylıkkonut ödeneği verilmesine tepki göstermek amacıyla 28 Ağustos’ta Meclis binası yakınlarında toplandı. Ödeneğin kaldırılmasını talep eden protestocular , çoğu yurttaşın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bu ödeneği adaletsiz bulduklarını söyledi.

​​​​​​​Meclisin, kamu ile “doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını” söyleyen Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini belirtti.

Antara News’ün haberine göre, Subianto, kamunun dikkati çektiği diğer tekliflerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ederek 8 partiden liderlerin bu konuda hemfikir olduğunu kaydetti.