DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 10:15
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 11:01
2 dk Okuma

Endonezya’da milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi

Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, protestolara neden olan milletvekilleri ayrıcalıklarının düzenleneceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Endonezya’da milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, başkent Cakarta’daki Merdeka Sarayı’nda ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıklarına ilişkin dün (31 Ağustos) açıklama yaptı.

Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini duyurdu.

Binlerce öğrenci, işçi ve hak savunucusu, Eylül 2024’ten bu yana milletvekillerine aylık 50 milyon Endonezya rupisi (3 bin 75 dolar) konut ödeneği verilmesine tepki göstermek amacıyla 28 Ağustos’ta Meclis binası yakınlarında toplandı. Ödeneğin kaldırılmasını talep eden protestocular, çoğu yurttaşın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bu ödeneği adaletsiz bulduklarını söyledi.

​​​​​​​Meclisin, kamu ile “doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını” söyleyen Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini belirtti.

Antara News’ün haberine göre, Subianto, kamunun dikkati çektiği diğer tekliflerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ederek 8 partiden liderlerin bu konuda hemfikir olduğunu kaydetti.

Protestolar

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen eyleme kolluk kuvvetleri müdahale etti.

Bu sırada eylem noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Protestolar, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlendi.

Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınadığını belirtti, “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız,” dedi.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis gözaltına alındı.

Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan kentlerine de yayıldı. (TY)

İstanbul
Endonezya Prabowo Subianto protestolar milletvekili maaşları polis şiddeti protestocular
