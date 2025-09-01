Endonezya’da milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, başkent Cakarta’daki Merdeka Sarayı’nda ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıklarına ilişkin dün (31 Ağustos) açıklama yaptı.
Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini duyurdu.
Meclisin, kamu ile “doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını” söyleyen Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini belirtti.
Antara News’ün haberine göre, Subianto, kamunun dikkati çektiği diğer tekliflerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ederek 8 partiden liderlerin bu konuda hemfikir olduğunu kaydetti.
Protestolar
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen eyleme kolluk kuvvetleri müdahale etti.
Bu sırada eylem noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Protestolar, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlendi.
Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınadığını belirtti, “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız,” dedi.
Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis gözaltına alındı.
Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan kentlerine de yayıldı. (TY)