Endonezya'da 5.8'lik deprem, 29 kişi yaralandı

Sık sık depremlerin yaşandığı Endonezya'da Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremde 29 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), tarafından paylaşılan bilgilere göre Sulawesi eyaletine bağlı Poso'nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
29 kişinin yaralandığı bildirildi
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Tsunami beklentisi yok
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı BNPB tarafından geçilen bilgi notuna göre, Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında meydana gelen depremde tsunami tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
(AB)