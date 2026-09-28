TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 28.09.2026 10:42 28 Îlon 2026 10:42
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.09.2026 10:48 28 Îlon 2026 10:48
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Endamê koma Massive Attackê ku pankarta ji bo piştevaniya Filistînê hilgirtibû hat desteserkirin

Yek ji endamên damazrîner ên koma Massive Attackê Robert Del Naja, li bajêrê Liverpool ê Îngilistanê bi hinceta ku pankarta bi nivîsa “Ez li dijî qirkirinê me, ez pişgtevaniya Palestine Actionê dikim” hilgirtiye hat desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Endamê koma Massive Attackê ku pankarta ji bo piştevaniya Filistînê hilgirtibû hat desteserkirin
Fotograf: Defend Our Juries (Ez li dijî qirkirinê me. Ez piştgiriyê didim Palestine Actionê)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Yek ji endamên damazrîner ên koma muzîkê ya îngilîz Massive Attackê Robert Del Naja, di dema çalakîya pişgtevaniya Filistînê de hat desteserkirin.

Del Naja, roja Şemiya 26ê Îlonê li Liverpoolê, li nêzîkî qada ku dê Konferansa Salane ya Partiya Karkeran bê lidarxistin, pankarta bi nivîsa “Ez li dijî qirkirinê me, ez pişgtevaniya Palestine Actionê dikim” hilda. Çalakî di çarçoveya kampanyaya “Qedexeyê Rake” (Lift the Ban) ya koma Defend Our Juries de ku daxwaza rakirina qedexeya li ser Palestine Actionê dike hat li dar xistin.

Polîsê Merseysideyê ragihand ku şêniyekî Bristolê yê 61 salî bi gumana ku piştgirî daye rêxistineke qedexekirî, di çarçoveya Yasaya Têkoşîna li Dijî Terorê de hat desteserkirin. Di daxuyaniya polîsan de navê kesê navborî nehat diyar kirin, lêbelê rêxistina Defend Our Juriesê ku çalakî li dar xistibû ragihand ku kesê hatiye desteserkirin Del Naja ye.

Di dîmenên ku di dema desteserkirinê de hatine kişandin de polîsek bi bîra Del Naja dixe ku Palestine Action rêxistineke qedexekirî ye. Del Naja jî diyar dike ku ew suçdarkirinê qebûl nake û dibêje: "Ez vê qedexeyê qebûl nakim." Piştre ji aliyê polîsan ve tê desteserkirin.

Kampanya li dijî qedexekirina Palestine Actionê

Palestine Action, di Tîrmeha 2025’an de ji aliyê hikumeta Îngilistanê ve di çarçoveya Yasaya Têkoşîna li Dijî Terorê de xistibû lîsteya rêxistinên qedexekirî. Piştî qedexekirina grûpê, gelek çalakî hatin lidarxistin ku di wan de pankartên piştgiriyê yên ji bo Palestine Actionê hatin hildan.

Defend Our Juries ku çalakiya Del Naja beşdar bibûyî li dar xist, daxwaza rakirina qedexeya li ser Palestine Actionê dike.

Del Naja beriya desteserkirina xwe, di vîdeoyeke ku ligel yek ji damazrînerên Palestine Actionê Huda Ammori û parêzerê mafên mirovan Michael Mansfield hatibû belavkirin de jî bang li hikumetê kiribû ku qedexeyê rake.

Protestoyên li Liverpoolê roja piştê jî berdewam kirin. Polîsê Merseysideyê aşkere kir ku di 27ê Îlonê de di çalakiya ku ji aliyê Defend Our Juries ve hatî lidarxistin de, bi hinceta ku materyalên pişgtevaniya Palestine Actionê li xwe digirin hildane, zêdetirî 50 kesî hatine desteserkirin.

Çalakî, beriya Konferansa Salane ya Partiya Karkeran a li Liverpoolê û di roja yekem a konferansê de hatin lidarxistin. Xwepêşanderan ligel rakirina qedexeya li ser Palestine Actionê, daxwaz kirin ku bila Îngilistan piştgiriya çekan a ji bo Îsraîlê bi dawî bike.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
massive attack dagirkirina filistînê çalakî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê