Encamên KPSS lîsansê aşkere bûn

Navenda Pîvan, Bijartin û Bicihkirinê (OSYM) aşkere kir ku encamên ezmûnên 2026-KPSS lîsansê diyar bûne.
Ezmûna Behreya Giştî - Çanda Giştî di 6ê Îlonê de, ya Zanyariya Qadê jî di 12-13ê Îlonê de hatibûn kirin.
Beşdarvan dikarin îro (7ê Cotmehê) saet ji 06.00an pê ve bi rêya Sîstema Aşkerekirina Encaman a OSYMyê bi jimareya xwe ya nasnameyê (T.C.) û şîfreya xwe ya namzediyê bigehêjin encamên ezmûnê.
Di Sîstema Kar û Barên Namzedan a OSYMyê de pêvajoyên derbarê ezmûnên din ên di çarçoveya KPSSyê de jî berdewam dikin. Pirtûka pirsan a bingehîn a ezmûna 2026-KPSS Pêş Lîsansê ku di 4ê Cotmehê de hatibû kirin, dê heta saet 23.59ê 14ê Cotmehê ji bo gihîştina namzedan vekirî be.
(NÖ/AY)