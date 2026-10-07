TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 07.10.2026 09:55 7 Cotmeh 2026 09:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.10.2026 09:58 7 Cotmeh 2026 09:58
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Encamên KPSS lîsansê aşkere bûn

OSYMyê encamên Ezmûna Bijartina Personelên Cemaweriyê (KPSS) yên 2026an yên lîsansê aşkere kir ku di meha Îlonê de hatibûn kirin. Beşdarvan dikarin bi rêya malpera înternetê ya OSYMyê bigehêjin encamên xwe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Encamên KPSS lîsansê aşkere bûn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Navenda Pîvan, Bijartin û Bicihkirinê (OSYM) aşkere kir ku encamên ezmûnên 2026-KPSS lîsansê diyar bûne.

Ezmûna Behreya Giştî - Çanda Giştî di 6ê Îlonê de, ya Zanyariya Qadê jî di 12-13ê Îlonê de hatibûn kirin.

Beşdarvan dikarin îro (7ê Cotmehê) saet ji 06.00an pê ve bi rêya Sîstema Aşkerekirina Encaman a OSYMyê bi jimareya xwe ya nasnameyê (T.C.) û şîfreya xwe ya namzediyê bigehêjin encamên ezmûnê.

Di Sîstema Kar û Barên Namzedan a OSYMyê de pêvajoyên derbarê ezmûnên din ên di çarçoveya KPSSyê de jî berdewam dikin. Pirtûka pirsan a bingehîn a ezmûna 2026-KPSS Pêş Lîsansê ku di 4ê Cotmehê de hatibû kirin, dê heta saet 23.59ê 14ê Cotmehê ji bo gihîştina namzedan vekirî be.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
KPSS osym
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê