Encamên hilbijartinên Îsraîlê aşkere bûn

Komîsyona Navendî ya Hilbijartinan a Îsraîlê encamên dawî yên hilbijartinên parlamentoyê aşkere kirin. Rêjeya beşdariyê vê carê li gorî serdemên berê gihişt asta herî bilind. Rêjeya beşdariyê ji sedî 77,9 bû.
Di hilbijartinan de hevpeymaniya bi serkêşiya Benjamin Netanyahu li gorî qonaxa berê hijmareke mezin a kursiyan ji dest da. Binketê vê hilbijartinê hevpeymaniya Netanyahu bû.
Her wiha ti hevpeymaniyek ango partiyek nekarî piraniya pêwîst a ji bo avakirina hikûmetê bi dest bixe. Ji bo avakirina hukumetê 61 kursî pêwîst e.
Dabeşbûna 120 kursiyan
Li gorî daneyên fermî yên komîsyonê, 5 milyon û 716 hezar û 665 dengder beşdarî dengdanê bûn.
Kursiyên partiyan ên li parlamentoyê bi vî awayî dabeş bûn:
Likud: 27 kursî
Yaşar: 21 kursî
Biyaxad: 12 kursî
Lîsteya Hevbeş: 11 kursî
Demokrat: 8 kursî
Raam: 8 kursî
Îsraîl Beytenu: 7 kursî
Cihûtiya Tevratê ya Yekgirtî: 7 kursî
Otzma Yehudît: 7 kursî
Şas: 6 kursî
Siyonîzma Olî: 6 kursî
Eniya Netanyahu li bin ket
Li gorî van encaman, eniya Netanyahu bi bidestxistina 53 kursiyan rastî binketineke mezin hat. Eniya Netanyahu di serdema borî ya parlamentoyê de xwediya 68 kursiyan bû.
Li hemberî vê, eniya li dijî Netanyahu 48 kursî bi dest xistin.
Partiyên Ereban (Lîsteya Hevbeş û Raam) jî 19 kursî bi dest xistin. Partiyên Ereban bi vê encamê serkeftineke dîrokî û mezin tomar kir. Vê carê kursiyên Ereban li gorî hilbijartina berê nêzîkî du qatan zêde bûn.
Eniya li dijî Netanyahu bi kursiyên partiyên Ereban dikare bi hêsanî hikûmetê ava bike. Lê belê piraniya partiyên mixalefetê razî nînin ku bi Ereban re hevalbendiyê bikin.
Komîsyona Hilbijartinan ew gotegot red kirin ku behsa sextekariyeke berfireh an jî midaxeleya Qeterê dikirin. Birêvebirê Giştî yê biwekalet ê komîsyonê Din Livni li ser mijarê daxuyaniyek da.
Livni got, "Ew raporên ku hatine belavkirin bi temamî bêbingeh in û lêkolîn dê ti bandorê li ser encamên dawî nekin."
Encamên destpêkê yên hilbijartinên Îsraîlê
Encamên fermî dê Çarşemê radestî Serokkomarê Îsraîlê Isaac Herzog werin kirin. Piştî wê yekê Herzog dê bi serokên partiyan re bicive da ku pêşniyarên wan wergire. Ev pêşniyar dê li ser diyarkirina wî kesî bin ku dê ji bo avakirina kabîneya nû bê erkdarkirin.
Herzog hişyarî da partiyên siyasî û daxwaz kir ku bi "mêjiyekî vekirî" dan û standinan bikin. Armanca vê ew e ku welat tûşî xûleke din a hilbijartinê nebe.
Li aliyê din, Netanyahu û Gadi Eisenkot her yek ji wan rijd e ku dê bibe serokwezîrê bê.
Parlamentoya nû ya Îsraîlê dê 10ê Mijdarê sonda yasayî bixwe.
(AY)
*Çavkanî: Rûdaw, AA