NÛÇE
Dîroka Weşanê: 5 Kanûn 2025 15:36
 ~ Nûkirina Dawî: 5 Kanûn 2025 15:39
1 xulek Xwendin

Encama Pêşbaziya Çîrokê ya Şerzan Kûrtî aşkera bû

Di kategoriya Kurdî de çîroka Rêvan Seîd a bi navê “Bi navê te jiyanek nehat dîtin”; di kategoriya Tirkî de jî çîroka Îhsan Tuzun a “Reşik Huseyîn” hêjayî xelatê hat dîtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Şaxa Sendîkaya Kedkarên Perwerde û Zanistê (Egîtîm Sen) ya Êlihê, her sal ji bo bibîranîna Şerzan Kurt ê ku dema xwendekarê Zanîngeha Muglayê bû di 12'yê Gulana 2010'an de hatibû qetilkirin, “Pêşbazîya Çîrokê ya Şerzan Kurt” li dar dixe.

Egîtîm Senê, encama 15emîn Pêşbaziya Çîrokê ya Şerzan Kurt a îsal aşkera kir.

Sendîkaya Kedkarên Perwerde û Zanistê(Egîtîm-Sen)a Batmanê ji wê demê ve li ser navê wî pêşbaziya çîrokan li dar dixe. Îsal 15emîn Pêşbaziya Çîrokan a Şerzan Kurtî hatiye lidarxistin.

Çi bûbû?

Şerzan Kurt, dema li Zanîngeha Mûglayê xwendekarê pola duyem bû, di 12ê Gulana 2010an de bi guleya polîsekî birîndar bûbû. Kurtê 21 salî biribûn Nexweşxaneya Fakulteya Tipê ya Zanîngeha Dokûz Eylulê ya Îzmîrê lê di 19ê Gulanê de can dabû.

Gultekîn Şahin, polîsê li Midûriyeta Emniyetê ya Mûglayê wezîfedar bû, ji ber kuştina Kurtî hatibû girtin.

(AY)

Stenbol
Şerzan Kûrt
