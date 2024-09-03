En yüksek enflasyon eğitimde: Yıllık yüzde 120

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ağustos’ta aylık enflasyon yüzde 2,47, yıllık enflasyon ise yüzde 51,97 oldu. Tüketici fiyat endeksi Aralık’tan bugüne de yüzde 31,94 arttı.

Ağustos’ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,34 ile eğitimde görüldü. Onu yüzde 8,51 ile konut izledi. Bu ayda gıda ve alkolsüz içecekler yüzde -1,10 oranında gerileyerek diğer ana gruplar arasında fark yarattı ve tek düşüş gösteren grup oldu.

Yıllık bazda ise eğitim yüzde 120,81’lik artış ile en fazla yükseliş gösteren grup oldu. Onu yüzde 101,49 ile konut, yüzde 67,70 ile lokanta ve oteller izledi. Yıllık bazda en düşük artış ise yüzde 28,96 ile ulaştırmada görüldü. Onu yüzde 29,38 ile giyim ve ayakkabı izledi.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

Öte yandan TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 118’inde artış gerçekleşti. 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 22 temel başlığın endeksinde ise düşüş oldu.

ENAG yıllık enflasyona yüzde 90,35 dedi

Bağımsız araştırma kuruluşu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos’ta aylık enflasyonu yüzde 3,47 olarak ölçtü. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

(HA)