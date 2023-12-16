"En ufak depremde aynı psikolojiye dönüyorum"

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), deprem bölgesinde düzenlediği ‘Çay Vakti Buluşmaları’ etkinliğinin üçüncü gününde (14 Aralık) Antep'te yerel sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya STGM adına Genel Koordinatör Dr. Tezcan Eralp Abay, Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can ve İletişim Uzmanı Elifcan Koçyiğit katıldı.

Yerel sivil toplum örgütlerinden ise buluşmaya Umut Yıldızı İnsani Yardım Derneği, Türkiye Kalkınma Vakfı, İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği, Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği, Kırkayak Kültür ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu katıldı.

Kırkayak Kültür’ün Antep'teki ofisinde yapılan buluşmada yerel örgütler sahada yaşadıkları sorunları anlattı.

Antep’teki yerel sivil toplum örgütleri üzelerinde fon verenlerin baskısını hissettiklerini belirtti.

Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği üyesi Zehra Çetinkaya, depremden sonra sivil toplum alanında yaşadıkları sorunları ve Antep'te yapılan 'Çay Vakti Buluşması' etkiliğini bianet'e anlattı.

Kendisinin de bir depremzede olduğunu belirten Çetinkaya, depremin ardından geçen aylardan sonra içinde bulunduğu psikolojiyi şu sözlerle anlattı:

"Geçenlerde İslahiye'de bir deprem oldu. Çok kısa sürdü ama ben o an yine ilk güne döndüm, aynı psikolojiyi tekrar tekrar yaşamaya başladım. İlk depremden sonra ben bir süre saat 4.30'dan sonra uyumaya başladım. Şimdi bu deprem 3.30'da oldu ve ben artık ancak o saatten sonra uyuyabiliyorum."

ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI STGM Derneği deprem bölgesinde sivil toplum örgütleriyle buluşuyor

(AD/AÖ)