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Yayın Tarihi: 16 Aralık 2023 12:58
 ~ Son Güncelleme: 16 Aralık 2023 13:50
2 dk Okuma

ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI-ANTEP

"En ufak depremde aynı psikolojiye dönüyorum"

Depremden etkilenen sivil toplum örgütü üyesi Zehra Çetinkaya, "Geçenlerde İslahiye'de bir deprem oldu. Çok kısa sürdü ama ben o an yine ilk güne döndüm, aynı psikolojiyi tekrar tekrar yaşamaya başladım" diyor.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), deprem bölgesinde düzenlediği ‘Çay Vakti Buluşmaları’ etkinliğinin üçüncü gününde (14 Aralık) Antep'te yerel sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya STGM adına Genel Koordinatör Dr. Tezcan Eralp Abay, Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can ve İletişim Uzmanı Elifcan Koçyiğit katıldı.

Yerel sivil toplum örgütlerinden ise buluşmaya Umut Yıldızı İnsani Yardım Derneği, Türkiye Kalkınma Vakfı, İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği, Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği, Kırkayak Kültür ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu katıldı.

Kırkayak Kültür’ün Antep'teki ofisinde yapılan buluşmada yerel örgütler sahada yaşadıkları sorunları anlattı.

Antep’teki yerel sivil toplum örgütleri üzelerinde fon verenlerin baskısını hissettiklerini belirtti. 

Gazişehir Kültür ve Sanat Derneği üyesi Zehra Çetinkaya, depremden sonra sivil toplum alanında yaşadıkları sorunları ve Antep'te yapılan 'Çay Vakti Buluşması' etkiliğini bianet'e anlattı.

Kendisinin de bir depremzede olduğunu belirten Çetinkaya, depremin ardından geçen aylardan sonra içinde bulunduğu psikolojiyi şu sözlerle anlattı:

"Geçenlerde İslahiye'de bir deprem oldu. Çok kısa sürdü ama ben o an yine ilk güne döndüm, aynı psikolojiyi tekrar tekrar yaşamaya başladım. İlk depremden sonra ben bir süre saat 4.30'dan sonra uyumaya başladım. Şimdi bu deprem 3.30'da oldu ve ben artık ancak o saatten sonra uyuyabiliyorum."

STGM Derneği deprem bölgesinde sivil toplum örgütleriyle buluşuyor
ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI
STGM Derneği deprem bölgesinde sivil toplum örgütleriyle buluşuyor
13 Aralık 2023

(AD/AÖ)

STGM antep deprem bölgesi şubat depremleri maraş depnemi
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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