HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 13:41
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 13:46
2 dk Okuma

İMAMOĞLU’NDAN CHP MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP:

“En güçlü cevabımız birlik ve dayanışma olacak”

İmamoğlu, iktidarın baskı politikalarına dikkat çekerek, “Dayanışmamız ne kadar büyürse, milletimizin değişim iradesi o kadar görünür hale gelecek” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“En güçlü cevabımız birlik ve dayanışma olacak”
Fotoğraf: CHP Basın

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li milletvekillerine Meclis’teki makamlarına bir mektup ve “İBB Kumpas Davası” başlıklı kitapçık gönderdi.

İmamoğlu, mektubunda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarına katkı çağrısı yaparak, “Bizi usulsüz soruşturmalarla, tutuklamalarla, iftiralarla durdurmaya çalışanlara karşı en güçlü cevabımız birliğimiz, dayanışmamız ve kararlılığımız olacaktır” dedi.

“Sesimizin her haneye ulaşması hayati önem taşıyor”

Milletvekillerine hitaben kaleme aldığı mektupta İmamoğlu, teşekkür ederek şu mesajı verdi:

“Omuz omuza verdiğimiz mücadelenin en güçlü neferleri sizlersiniz. Sesimizin her haneye ulaşması ve yüreklere değmesi hayati önemdedir. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin paylaşımlarını yaygınlaştırmanız, vizyonumuzu yurttaşlarla buluşturmanız çok kıymetlidir.”

İmamoğlu, iktidarın baskı politikalarına dikkat çekerek, “Dayanışmamız ne kadar büyürse, milletimizin değişim iradesi o kadar görünür hale gelecek” dedi.

35 sayfalık “İBB Kumpas Davası” kitapçığı

İmamoğlu’nun gönderdiği 35 sayfalık kitapçıkta, 2019’da İBB seçimlerinin kazanılmasının ardından başlayan dava süreçleri ele alındı.

Kitapçıkta yer alan verilere göre:

· 2014-2018 arasında İBB başkanları hakkında 1 inceleme izni verilirken,

· 2019-2025 döneminde Ekrem İmamoğlu hakkında 40 ön inceleme, 6 inceleme yürütüldü.

·  Aynı dönemde İBB’ye açılan dosya sayısı 37’den 1.389’a yükseldi.

“Seçilmiş iradeye karşı sistematik baskı”

Kitapçığın sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

“İBB soruşturması, bir yolsuzluk operasyonundan öte; hukukun üstünlüğüne, demokratik hak savunucularına ve seçilmiş iradeye karşı sistematik baskı operasyonudur. Türkiye’de demokrasinin güçlenmesi için bu sürecin ulusal ve uluslararası alanda takip edilmesi elzemdir.”

CHP’den İmamoğlu için dijital imza kampanyası
CHP’den İmamoğlu için dijital imza kampanyası
14 Ağustos 2025
İmamoğlu: Adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir
İmamoğlu: Adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir
13 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP İBB operasyonu
