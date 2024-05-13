"En gençler AKP'ye arkasını dönüyor, Erdoğan yoksullara arkasını döndüğü için kaybetti"

Özer Sencar'ın Metropoll Araştırma şirketinin Nisan 2024 seçim anketi Türkiye'de yaş gruplarının oylarının partilere dağılımnın önceki yıllara göre ters yüz olmaya başladığına ilişkin yeni sonuçlar ortaya çıkardı.

Metropoll Araştırma'nın yaş grupları temelinde oyların partilere dağılımına ilişkin anketinin oluşturduğu yeni tablo şöyle:

18-24 yaş arasında en itibarlı parti CHP

18-24 yaş arasında en yüksek oyu alan parti yüzde 19,2 ile CHP çıkarken yüzde 13,9 ile AKP ikinci oldu.

Önceki yıllarda AKP bütün yaş gruplarındaki üstünlüğünü, bir sonraki seçimin merkezi oy bloku olacak olan 18-24 yaş aralığında CHP'ye kaptırdığı görüldü.

AKP bu yaş grubunda ayrıca kendisinin en düşük oy oranına sahip.

Aynı yaş grubunda ırkçı Kürt ve göçmen düşmanı görüşleriyle sivrilen Zafer Partisi kendi Türkiye ortalamasının kat kat üstünde yüzde 12 oranına ulaşıyor.

AKP 35-44 ile 45-54 yaş gruplarında CHP'nin önünde yer alıyor.

MHP'nin en yüksek oy oranı da yüzde 7,3 ile 25-34 yaş grubunda. DEM Parti de yüzde 7,1 ile en yüksek oyu bu yaş grubundan alıyor.

AKP emekli maaşlarına zam yapsaydı?

Metropoll'ün Nisan'da cevap aradığı AKP'nin emeklilere yönelik tutumunun farklı olması halinde seçim sonuçlarının farklı olup olmayacağı sorusunun yanıtı da çarpıcıydı. Anketi yanıtlayanların yüzde 48,2'si emeklileri tatmin eden bir maaş düzenlemesinin seçimi AKP'ye kazandırmış olacağı yanıtında birleşti.

Metropoll yöneticisi Özer Sencar, bu anket sonuçlarını "Ne CHP’nin beklenmeyen boyuttaki büyük zaferi ne de AKPnin şok edici hezimeti konusunda geleceğe yönelik iddialı söylemlerde bulunanlar dikkatli olmalılar." diye yorumladı

"Emekli maaşına zam yapılsaydı seçim sonucunu etkiler miydi?" sorusuna verilen yanıtların partilere göre dağılımı şöyle:

(AEK)