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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 15:53
1 dk Okuma

"En çok hedefte olan sanatçı ve sanatsever kategorileri Kürtler, kadınlar ve LGBTİ+’lar"

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu, yıl boyunca Türkiye’de yaşanan sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerini, konuyla ilgili kurumların özgürlük adına attığı adımları ve kazanımları raporlaştırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"En çok hedefte olan sanatçı ve sanatsever kategorileri Kürtler, kadınlar ve LGBTİ+’lar"
Görsel: Canva

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu (SÖZ), Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğünün 1 yılını raporladı.

Yıl boyunca Türkiye’de yaşanan sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerini, konuyla ilgili kurumların özgürlük adına attığı adımları ve kazanımları kapsayan raporda, sansürden etkinlik yasaklarına, hedef gösterme ve saldırılardan ekonomik baskılara birçok farklı kategoride sanatsal ifade özgürlüğüne dair tehditler kayıt altına alındı.

Platform, bir yıl içerisinde elde ettiği tüm verileri genel olarak değerlendirdiğinde sanatsal ifade özgürlüğünü kısıtlama gerekçesi olarak en çok kullanılan argümanların “toplumun birlik ve bütünlüğünü korumak” ve “gençlerin ahlakını bozacak etkinlikler için tedbir almak” olduğunu gördü. Rapora göre en çok hedefte olan sanatçı ve sanatsever kategorileri Kürtler, kadınlar ve LGBTİ+’lar olurken genel ahlaka aykırılık ve güvenlik en fazla başvurulan kısıtlama ve hedef gösterme argümanları olarak ortaya çıktı.

RTÜK 13 dizi, 3 müzik video klibi, 1 radyo programı ve 1 kitap tanıtımına ceza verdi. Ayrıca dijital platformlar ve dizilerle ilgili 2 soruşturma başlattı, 1 uyarı yayımladı. 2 film ve 2 dizi için açıkça sansür uygulanırken kültür alanındaki pozisyonlara yönelik atamalar da sansür gündeminin bir parçası olarak tartışma konusu oldu.(AÖ)

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