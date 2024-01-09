Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu (SÖZ), Türkiye’de Sanatsal İfade Özgürlüğünün 1 yılını raporladı.

Yıl boyunca Türkiye’de yaşanan sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerini, konuyla ilgili kurumların özgürlük adına attığı adımları ve kazanımları kapsayan raporda, sansürden etkinlik yasaklarına, hedef gösterme ve saldırılardan ekonomik baskılara birçok farklı kategoride sanatsal ifade özgürlüğüne dair tehditler kayıt altına alındı.

Platform, bir yıl içerisinde elde ettiği tüm verileri genel olarak değerlendirdiğinde sanatsal ifade özgürlüğünü kısıtlama gerekçesi olarak en çok kullanılan argümanların “toplumun birlik ve bütünlüğünü korumak” ve “gençlerin ahlakını bozacak etkinlikler için tedbir almak” olduğunu gördü. Rapora göre en çok hedefte olan sanatçı ve sanatsever kategorileri Kürtler, kadınlar ve LGBTİ+’lar olurken genel ahlaka aykırılık ve güvenlik en fazla başvurulan kısıtlama ve hedef gösterme argümanları olarak ortaya çıktı.