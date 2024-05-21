ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 17:26
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 20:27
2 dk Okuma

METROPOLL NİSAN ANKETİ

En beğenilen siyaset insanı Mansur Yavaş, en beğenilmeyen Meral Akşener

Metropoll Araştırma'nın Nisan 2024 "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" araştırma sonuçlarına göre Mansur Yavaş yüzde 65,8, Ekrem İmamoğlu yüzde 52,8 ile Türkiye'nin en beğenilenleri. Erdoğan'ın yüzde 40'ların altında çıktığı araştırmaya DEM Partili siyasetçiler dahil edilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
En beğenilen siyaset insanı Mansur Yavaş, en beğenilmeyen Meral Akşener
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş/instagram.com/yavasmansur

Metropoll Araştırma'nın yayımladığı Nisan 2024 "beğeni düzeyi en yüksek" siyasetçi anket sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın halk arasındaki popülaritesi yüzde 65'i aştı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni düzeyi yüzde 40'ın altında.

AKP, CHP, MHP, YRP ve İYİ Parti'li siyaset insanları üzerine yapılan anketin, TBMM'nin üçüncü büyük siyasi gücü olan ve seçmenlerinin davranışıyla 2024 yerel seçimlerinin sonucunu belirleyen DEM Partili siyasetçileri neden dışarıda bıraktığı açıklanmadı. 

Metropoll Araştırma'nın, "Siyasilerin Beğeni Düzeyi-Nisan 2024" anketi 17-24 Nisan arasında, 28 ilde 2 bin 235 kişi ile yapıldı.

Mansur Yavaş birinci, İmamoğlu ikinci

Anket sonuçlarına göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 65.8 ile bugüne kadar ulaştığı en yüksek popülerlik düzeyine gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 58.2 ile ikinci sırada yer aldı. 

Araştırmaya göre, yalnızca Yavaş ve İmamoğlu'nu beğenenlerin oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarak beğenmeyenlerin oranını aşıyor. Onları izleyen bütün liderleri beğenmeyenler, beğenenlerden daha yüksek oranlarda.

Erdoğan beğenilmeyenler
liginin en beğenileni 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 40'ın altında. Kendisini beğenenlerin oranı yüzde 38 çıkan Erdoğan'ı beğenmeyenlerin oranıysa yüzde 53,4. 

Özel, Erbakan ve Bahçeli 
hala Erdoğan'ın gerisinde

Erdoğan'ın sürekli gerileyen popülerlik oranına karşın CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 36,2 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 33 ile yüzde 25'te kalan iktidarın küçük ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önündeler. 

Meral Akşener en beğenilmeyenlerin
en beğenilmeyeni

Anket yapıldığında henüz İYİ Parti Genel Başkanlığını sürüdürmekte olan Meral Akşener listenin sonuna yerleşmeyi başarmıştı. Ancak liste açıklandığında partinin başında olan Müsavat Dervişoğlu kaçınılmaz olarak liste dışında kaldı. 

(AEK)

Mansur Yavaş Metropoll anketi
ilgili haberler
METROPOLL'DEN YENİ ANKET SONUÇLARI
"En gençler AKP'ye arkasını dönüyor, Erdoğan yoksullara arkasını döndüğü için kaybetti"
13 Mayıs 2024
/haber/en-gencler-akp-ye-arkasini-donuyor-erdogan-yoksullara-arkasini-dondugu-icin-kaybetti-295347
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
“CHP, Türkiye’nin sorunlarını çözecek parti sıralamasında birinci”
2 Mayıs 2024
/haber/chp-turkiyenin-sorunlarini-cozecek-parti-siralamasinda-birinci-294874
SIRALAMA: CHP; AKP; DEM
CHP, AKP'nin önünde birinci parti olmayı sürdürüyor
1 Mayıs 2024
/haber/chp-akp-nin-onunde-birinci-parti-olmayi-surduruyor-294859
ilgili haberler
METROPOLL'DEN YENİ ANKET SONUÇLARI
"En gençler AKP'ye arkasını dönüyor, Erdoğan yoksullara arkasını döndüğü için kaybetti"
13 Mayıs 2024
/haber/en-gencler-akp-ye-arkasini-donuyor-erdogan-yoksullara-arkasini-dondugu-icin-kaybetti-295347
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
“CHP, Türkiye’nin sorunlarını çözecek parti sıralamasında birinci”
2 Mayıs 2024
/haber/chp-turkiyenin-sorunlarini-cozecek-parti-siralamasinda-birinci-294874
SIRALAMA: CHP; AKP; DEM
CHP, AKP'nin önünde birinci parti olmayı sürdürüyor
1 Mayıs 2024
/haber/chp-akp-nin-onunde-birinci-parti-olmayi-surduruyor-294859
Sayfa Başına Git