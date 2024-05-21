En beğenilen siyaset insanı Mansur Yavaş, en beğenilmeyen Meral Akşener

Metropoll Araştırma'nın yayımladığı Nisan 2024 "beğeni düzeyi en yüksek" siyasetçi anket sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın halk arasındaki popülaritesi yüzde 65'i aştı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni düzeyi yüzde 40'ın altında.

AKP, CHP, MHP, YRP ve İYİ Parti'li siyaset insanları üzerine yapılan anketin, TBMM'nin üçüncü büyük siyasi gücü olan ve seçmenlerinin davranışıyla 2024 yerel seçimlerinin sonucunu belirleyen DEM Partili siyasetçileri neden dışarıda bıraktığı açıklanmadı.





Metropoll Araştırma'nın, "Siyasilerin Beğeni Düzeyi-Nisan 2024" anketi 17-24 Nisan arasında, 28 ilde 2 bin 235 kişi ile yapıldı.

Mansur Yavaş birinci, İmamoğlu ikinci

Anket sonuçlarına göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 65.8 ile bugüne kadar ulaştığı en yüksek popülerlik düzeyine gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 58.2 ile ikinci sırada yer aldı.

Araştırmaya göre, yalnızca Yavaş ve İmamoğlu'nu beğenenlerin oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarak beğenmeyenlerin oranını aşıyor. Onları izleyen bütün liderleri beğenmeyenler, beğenenlerden daha yüksek oranlarda.

Erdoğan beğenilmeyenler

liginin en beğenileni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 40'ın altında. Kendisini beğenenlerin oranı yüzde 38 çıkan Erdoğan'ı beğenmeyenlerin oranıysa yüzde 53,4.

Özel, Erbakan ve Bahçeli

hala Erdoğan'ın gerisinde

Erdoğan'ın sürekli gerileyen popülerlik oranına karşın CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 36,2 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 33 ile yüzde 25'te kalan iktidarın küçük ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önündeler.

Meral Akşener en beğenilmeyenlerin

en beğenilmeyeni

Anket yapıldığında henüz İYİ Parti Genel Başkanlığını sürüdürmekte olan Meral Akşener listenin sonuna yerleşmeyi başarmıştı. Ancak liste açıklandığında partinin başında olan Müsavat Dervişoğlu kaçınılmaz olarak liste dışında kaldı.

(AEK)