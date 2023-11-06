"En başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu"

Alf araştırma şirketinin sosyal medya platformu X'ten yayımladığı yerel yönetimler araştırması sonuçlarına göre, ankete yanıt verenlerin büyük çoğunluğu İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "En başarılı büyükşehir belediye başkanı" olarak belirledi.

En başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında da Adana, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ilk sırada. Her iki belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP).

30 büyükşehir belediye başkanı

arasında İmamoğlu birinci

20 Ekim - 3 Kasım 2023 arasında 14 bin 200 kişiyle 30 büyükşehirde gerçekleştirilen ankette katılımcılara 2019 yerel seçimlerinden bu yana belediye başkanının performansı, belediye hizmet kalitesi ve halkla iletişimine yönelik sorulan soruları yanıtlayanların en başarılı buldukları büyükşehir belediye başkanı yüzde 59,5 ile Ekrem İmamoğlu oldu. Ankette ilk beş sırayı paylaşan belediye başkanlarından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (58,4) AKP, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (57,6) AKP, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün (57,2) CHP ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay (57,0) AKP üyesi.

İlçe belediye başkanları arasında

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin birinci

Ankette “Mevcut ilçe belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?” sorusunun sorulduğu 50 binden fazla seçmeni olan belediye başkanlarına yönelik ankette de ilk sırayı yüzde 63,5 onay ile Adana, Çukurova Belediye Başkanı CHP’li Soner Çetin aldı. Ankete göre, en başarılı diğer 9 belediye başkanlarının aldıkları onay ve partileri şöyle: İstanbul, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir (63) AKP, İzmir, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü (62,6) CHP, Ankara, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen (62,1) CHP, İstanbul, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu (61,5) AKP, Mersin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan (61,2) CHP, Antalya, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal (60,7) CHP, İzmir, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç (60,3) CHP, Aydın, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan (59,4) AKP, Gaziantep, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (Yüzde 58,7) AKP.

Alf Araştırma'nın Mayıs 2023 genel seçimleri performansı

Alf Araştırma 14-28 Mayıs Genel seçimlerine yönelik son anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın birinci turda yüzde 44,7'de kalacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,2 ile seçimi kazanacağını öngörmüştü.



Bununla birlikte, 2017 referandumu ve 2018 seçimlerini adli seçim istatistiği yöntemleriyle çözümleyen ve 2017 referandumunun tersine çevrilmesi ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan lehine büyük çaplı hile olasılığına ilişkin kanıtları derleyen raporlarıyla bilinen ekipten Peter Klimek'in yanı sıra Ahmet Aykaç ve Stefan Thurner, "Türkiye'deki 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adli çözümlemesi [Forensic analysis]" başlıklı raporlarında, seçim sonuçlarını tersine çevirecek ölçüde oy şişirmesi belirlemişlerdi.

2023 SEÇİMLERİNİN ADLİ İSTATİSTİĞİ "Erdoğan lehine oy pusulası şişirildi: Yüzde 2,4 hile var"

Raporda, "2018'de Erdoğan lehine oy şişirmelerden seçim sandıklarının yüzde 8,5'i etkilenmişken 2023'te yüzde 2,4'ünün etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, oy ve katılım sayılarının, daha az sandığın bulunduğu ve sandıkların daha az seçmene sahip olduğu bölgelerde yine Erdoğan lehine önemli ölçüde şişirildiğini görüyoruz.

"Vardığımız sonuçlar, Türkiye'deki seçimlerin, seçim sahteârlığının göstergesi olabilecek istatistiksel usulsüzlüklerle dolu olmaya devam ettiğini gösteriyor." denmişti.



(AEK)