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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 13:15
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 13:40
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ANMET ATAKAN’IN ÖLÜMÜNÜN 11. YILI

Emsal Atakan: Oğlum için adalet istiyorum

Antakya’daki ODTÜ protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeği nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Atakan, ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emsal Atakan: Oğlum için adalet istiyorum
*Ahmet Atakan anması, 2021

Gezi Direnişi sürecinde Antakya’da hayatını kaybeden Ahmet Atakan, ölümünün 11. yıldönümünde (10 Eylül) mezarı başında anıldı.

bianet’e konuşan Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan, adalet taleplerini yineledi:

“Yıllardır söylüyorum, yine söyleyeceğim. Adalet istiyorum oğlum için. Oğlumun katilleri yargılansın. Artık bu ülkede katiller ellerini kollarını sallayarak dolaşmasın. Çünkü katliamlar o kadar çoğaldı ki… Bu ülkede adalet sağlanmadığı için katiller çoğaldı. Oğlum Ahmet Atakan gaz fişeğiyle öldürülmesine, görüntülerin çıkmasına rağmen hala soruşturma açılmadı. Aradan 11 yıl geçti. En üst mahkemeye taşıdık, oradan da hala yanıt gelmedi. Bir anne olarak şunu merak ediyorum: Neden bir genç katledilir, neden soruşturması açılmaz? Neden bir soruşturmanın savcısı defalarca değiştirilir? İçimiz o kadar yanıyor ki… Evladımı katledenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Adalet, bu ülkede herkese lazım olacak.”

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Ne olmuştu?

Ahmet Atakan, Gezi protestoları sırasında polisin öldürdüğü Abdullah Cömert’i anmak ve ODTÜ yol projesine karşı başlayan direnişe destek vermek için Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde katıldığı eylemde hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle öldüğünü söylese de resmi makamlar ölüm sebebinin yüksekten düşme olduğunu açıkladı. 23 yaşındaydı.

Öldüğü sokaktaki bir mazgalın içinde, üzerinde kan ve saç kılları olan bir gaz bombası kapsülü bulundu. Dönemin CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ile Atakan’ın ailesi, kapsülü incelenmek üzere savcılığa teslim etti.

Kapsül Ankara Jandarma Kriminal Dairesi’ne gönderildi. Ancak Kriminal Daire, 14 Ekim 2013’te saç tellerinin incelenemez halde olduğunu, kapsülün üzerindeki maddenin kan olmadığını raporladı. Kriminal ayrıca kan olmadığını söyledikleri maddenin ne olduğunu tespit edemediklerini de söyledi.

29 Kasım 2018’e gelindiğinde Adli Tıp Kurumu olay yerinde bulunan gaz kapsüllerindeki kanın Ahmet Atakan’a ait olduğunu ortaya çıkardı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Atakan’ın kanının polisin attığı gaz kapsüllerinin üzerinde tespit edilmesini gerekçe göstererek şüpheli 7 polis ile ilgili soruşturma izni istedi. Ancak Hatay Valiliği, soruşturma izni vermedi.

Atakan’ın ailesi kararı istinafa taşıdı. Adana Bölge İdare Mahkemesi ise polislere dava açılması talebini reddetti.

Atakan’ın ölümüyle ilgili şu ana kadar herhangi bir dava açılmadı. Öte yandan Atakan’ın annesi Emsal Atakan’a, 2015’te polis tarafından öldürülen Dilek Doğan ile ilgili yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla dava açıldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet atakan emsal atakan Gezi Direnişi armutlu hatay Antakya
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