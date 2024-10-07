Emperyalizme ve savaşlara karşı mücadele tartışmaları

Enternasyonal Dayanışma “Emperyalizme ve Savaşlara karşı mücadeleye” başlığı ile 12 Ekim’de Moda Kitapevinde bir toplantı dizisi düzenliyor.

Gün boyunca sürecek etkinlikte, ırkçılığın kökenlerinden Ortadoğu’daki direniş hareketlerine ve neoliberalizme karşı işçi sınıfının mücadelesine kadar geniş bir yelpazede konuşmalar yapılacak.

Detaylar

14.00-15.30: Günümüzde Irkçılığa Felsefi Bir Bakış: Irkçılığın Doğuşu ve Ekonomik Kökleri

Konuşmacılar: Ferda Keskin, Lülüfer Körükmez, Sinan Özbek

Ferda Keskin, Lülüfer Körükmez, Sinan Özbek Moderatör: Halide N. Kutan

Bu oturumda, ırkçılığın felsefi temelleri, ekonomik kökenleri ve toplumda "günah keçileri" yaratma pratiği tartışılacak.

16.00-17.30: Ortadoğu’da Yeni Düzen Arayışları ve Direniş

Konuşmacılar: Ahmet Örs (TOKAD), Yıldız Ramazanoğlu, Şamil Özçelik (Filistin İçin Bin Genç), Yıldız Önen

Ahmet Örs (TOKAD), Yıldız Ramazanoğlu, Şamil Özçelik (Filistin İçin Bin Genç), Yıldız Önen Moderatör: Derya Gedikli

Ortadoğu'daki siyasal gelişmeler, yeni düzen arayışları ve bölgedeki direniş hareketleri üzerine görüşler paylaşılacak.

18.00-19.30: Neoliberalizme Karşı İşçi Sınıfının Birleşik Mücadelesi

Konuşmacılar: Bala Ulaş Ersay (Umut-Sen), Hakan Şimşek (Çağrı-İş Sendikası), Kadim Fırat (TABİB)

Bala Ulaş Ersay (Umut-Sen), Hakan Şimşek (Çağrı-İş Sendikası), Kadim Fırat (TABİB) Moderatör: Çağla Oflas

Bu oturumda, neoliberal politikaların işçi sınıfı üzerindeki etkileri ve işçi hareketlerinin birleşik mücadelesi ele alınacak.

Etkinlik Bilgileri: Tarih: 12 Ekim 2024, Cumartesi Yer: Moda Kitapevi, Kadıköy Adres: Kazasker Sokak No: 12/2 Kadıköy, 34714 İstanbul İletişim: 0536 219 63 41 Facebook Etkinliği: Etkinlik Sayfası



Konuşmacı Bilgileri:

Ferda Keskin: İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma ve ilgi alanları arasında Foucault, sosyal ve politik felsefe, etik, sosyal bilimler felsefesi ve felsefe ve edebiyat yer almaktadır.

Lülüfer Körükmez: İzmir Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Uluslararası göç, toplumsal cinsiyet, ulus-ötesicilik, ayrımcılık, araştırma yöntemleri ve toplumsal travma konularında çalışmalar yapmaktadır.

Sinan Özbek: Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı, Felsefelogos dergisi genel yayın yönetmenliği ve Fesatoder Derneği başkanlığı görevlerinin yürütmektedir. Irkçılık, İdeoloji Kuramları, Marx’ın Din Felsefesi, Dayanışma Etiği kitapları bulunmaktadır.

Ahmet Örs: Siyasetçi, yazar. TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği) kurucu ve yöneticilerinden, Özgür Yazarlar Birliği kurucu başkanı, aynı zamanda Özgür Eğitim-Sen genel merkez yöneticiliği yapıyor.

Yıldız Ramazanoğlu: Yazar, İçimden Geçen Şehirler, Bağdat Fragmanı, Şehrin Gizli Öznesi, Bir Dünyanın Kadınları, Cam Kenarı’nın içinde olduğu 33 kitabı yayınlandı.

Şamil Özçelik: Öğrenci, Filistin Bin Genç ve Göçmenlerle Kardeşiz aktivisti.

Yıldız Önen: Siyasetçi, Enternasyonal Dayanışma üyesi, Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı aktivisti.

Bala Ulaş Ersay: Umut-Sen ve Göçmen Sendikası Girişimi aktivisti.

Hakan Şimşek: Çağrı-İş Sendikası üyesi.

Kadim Fırat: Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB) üyesi.

(EMK)