“Emniyet’te LGBTİ+’lara yönelik özel bir sorgulama prosedürü mü var?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, 16 Aralık 2025’te Ankara’da üç LGBTİ+ aktivistin ev baskınlarıyla gözaltına alınmasını ve trans aktivist Ilgaz’ın gözaltı sürecinde maruz kaldığı hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı.

Konukçu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, sabaha karşı yapılan ev baskınlarının hukuki dayanağını, paylaşımlı evlerin tümünün aranmasının “şahsilik ilkesini” ihlal ettiğini ve gözaltı gerekçelerinin kolluk tarafından farklı mercilere çelişkili biçimde aktarıldığını vurguladı.

Önergede, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından yapılan gözaltıların sürelerinin ise keyfi şekilde uzatıldığına dikkat çekti.

Önergede ayrıca trans aktivist Ilgaz’ın gözaltı sırasında çıplak aramaya maruz bırakıldığı, avukatı olmaksızın ve kayıt dışı biçimde “mülakat” adı altında sorgulandığı; bu görüşmelerde LGBTİ+ dernekleri, dayanışma ağları ve mali kaynaklara ilişkin sorular yöneltildiği, üstü kapalı ajanlık dayatması yapıldığı iddia edildi.

Sorular Konukçu’nun Yerlikaya’ya yönelttiği 15 sorudan öne çıkanlar şöyle: LGBTİ+ aktivistlerin “müstehcenlik” gibi gerekçelerle soruşturma ve kovuşturmalara maruz bırakılması ile 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilen gözaltı operasyonu arasında kurumsal bir süreklilik mi bulunmaktadır?

Çıplak aramanın bir işkence yöntemi olduğu gerçeği karşısında İHD Ankara Şubesi tarafından paylaşılan veriler ışığında; trans aktivist Ilgaz’a yönelik uygulanan çıplak arama ve işkence iddiaları hakkında Bakanlığınızca idari bir tahkikat bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise trans aktivist Ilgaz’ın odasına zorla girerek çıplak aramaya maruz bırakan personel hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?

TEM Şube Müdürlüğü’nün LGBTİ+ aktivistlere yönelik fişleme, baskı ve hukuksuz mülakat uygulamaları hakkında Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu uygulamalara dair yürütülen bir inceleme veya denetim süreci bulunmakta mıdır?

Gözaltı sürecinde avukat hazır bulunmaksızın gerçekleştirilen ve “mülakat” olarak adlandırılan görüşmelerin hukuki dayanağı nedir? Bu görüşmeler neden tutanak altına alınmamıştır? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, LGBTİ+’lara yönelik özel bir sorgulama prosedürü veya “mülakat” talimatı mı bulunmaktadır?

Avukatsız gerçekleştirilen mülakatlarda sorulan “aile yapısı” ve “LGBTİ+ derneklerinin mali kaynakları” gibi soruların, 3 yıl önceki bir soruşturma dosyasıyla illiyeti nedir?

Son 5 yıl içerisinde, LGBTİ+’lara yönelik kötü muamele ve işkence iddiasıyla kaç emniyet personeli hakkında idari veya adli işlem yapılmıştır?

