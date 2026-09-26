Emniyet Teşkilatı Sendikası: "İki günde dört emniyet mensubu intihar etti"

Emniyet Teşkilatı Sendikası, son iki gün içinde dört emniyet mensubunun intihar ettiğini açıklayarak polislerin çalışma koşulları ve psikolojik destek mekanizmalarının acilen ele alınması çağrısında bulundu. Vakalar arasında Yalova'da bir polis, meslekte henüz iki aylık bir çevik kuvvet polisi ve Ankara ile Manisa'da iki emekli polis bulunuyor. Sendika, 2025'te açık kaynaklardan tespit edilen 82 polis intiharını kaydetti ve ekonomik sorunlar, uzun çalışma saatleri, mobbing ve yetersiz psikolojik destek sistemini başlıca nedenler arasında gösterdi. Personelin yüzde 75'inin zorunlu psikolojik değerlendirmelerde kendilerini doğru yansıtmadığı ortaya çıktı. Sendika, bağımsız 7/24 psikolojik destek hattı kurulmasını ve meslek kanununun hayata geçirilmesini talep ediyor. EGM verilerine göre 2011-2020 döneminde polis intihar oranı toplum ortalamasının 3,7 katına ulaşmıştı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, son iki gün içinde dört emniyet mensubunun intihar ettiğini bildirerek, polislerin çalışma koşulları, ekonomik sorunları ve psikolojik destek mekanizmalarının yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

Sendikanın 26 Eylül gecesi yayımladığı açıklamaya göre, bir gün önce Yalova’da bir emniyet mensubu, ertesi gün ise meslekte henüz 2 aylık bir çevik kuvvet polisi ile 2 emekli emniyet mensubu yaşamına son verdi.

Emekli polislerden biri, Ankara’da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren Ali Şekeroğlu’ydu. Sendika, diğer emekli polisin ise Manisa’da servis şoförlüğü yaptığını bildirdi.

Sendika ölümleri, emniyet çalışanlarının ve emeklilerinin uzun süredir dile getirdiği ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarla birlikte değerlendirdi.

Özellikle henüz mesleğinin başındaki çevik kuvvet polisine dikkat çeken sendika, şu soruyu yöneltti:

“Bugün mesleğinin baharında daha 2 aylık memur olan bir kardeşimiz neden intihar eder?”

Sendika: Meslek kanunu ve iyileştirme gerekiyor

Emniyet Teşkilatı Sendikası, çalışan ve emekli polislerin geçim sıkıntısını defalarca gündeme getirdiğini belirterek, yıllarca kamu hizmetinde bulunan insanların ekonomik çıkmaza sürüklenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sendika açıklamasında bu konu özellikle vurgulandı:

“İvedi bir şekilde emniyet mensuplarının sosyal, kültürel ve ekonomik hak ve beklentilerini karşılayacak meslek kanunu ve iyileştirmeler bir an önce hayata geçirilmelidir.”

3600 ek göstergenin, eğitim ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmaksızın tüm emniyet mensuplarına uygulanması talebini de yineleyen sendika, sorunların çözümü için “siyasi irade”nin ortaya konulmasını istedi.

Sendikanın açıklaması, polis intiharları konusundaki ilk uyarısı değil.

2025’te açık kaynaklardan en az 61 vaka saptandı

Emniyet Teşkilatı Sendikası, Ekim 2025'te Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu’na sunduğu taleplerde, yıl içinde o tarihe kadar açık kaynaklardan tespit edilen 61 emniyet mensubunun intihar ettiğini bildirmişti. Bunlardan beşinin teşkilattaki sivil personel olduğu belirtilmişti.⁠

Sendika, aynı belgede Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) polis intiharlarına ilişkin kamuoyuna açıkladığı son verilerin 2022 tarihli olduğunu, daha sonra düzenli ve güncel istatistik yayımlanmadığını belirtti. Bu nedenle intihar vakalarının nedenlerinin bağımsız biçimde araştırılmasını ve anonimleştirilmiş istatistiklerin üç aylık ya da yıllık olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.⁠

2025'in tamamına ilişkin daha sonra TBMM'ye taşınan sayı ise daha yüksekti. İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat, Şubat 2026’da TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Emniyet-Sen verilerine dayanarak 2024’te 73, 2025’te 82 polisin intihar ettiğini söyledi. 2025 için EGM'nin doğruladığı herhangi bir sayı yok. Bu sayılar sendikanın açık kaynaklardan derlediği verilere dayanıyor.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de 8 Nisan 2026’da TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında 2025 için yine aynı 82 sayısını kullandı ve 2026’nın ilk dört ayında 23 vaka yaşandığını söyledi.⁠

Anket: Sorun yalnızca ücret değil

Emniyet Teşkilatı Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin 2024’te Emniyet Teşkilatı Sendikası öncülüğünde yaptığı kapsamlı anket, polislerin sorunlarını yalnızca ekonomik koşullarla sınırlı tutmuyor.

Sosyal medya aracılığıyla gönüllü katılımla gerçekleştirilen çalışmada uzun ve düzensiz çalışma saatleri, mobbing ve amir baskısı, “sahipsizlik” duygusu, sosyal yaşamın kısıtlanması ve ekonomik sorunlar başlıca problem alanları arasında yer aldı. Araştırmaya katılanların yüzde 35,2’si yaşamlarının bir döneminde intihar düşüncesinin akıllarından geçtiğini belirtti.⁠

Çalışmanın gönüllü katılıma dayanması nedeniyle sonuçları tüm emniyet teşkilatına bilimsel olarak doğrudan genellemek mümkün değildir. Ancak çalışma, kurum içindeki sorun algısına ilişkin geniş kapsamlı veriler sunuyor.

Psikolojik değerlendirmelerde güven sorunu

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, emniyet personelinin zorunlu psikolojik değerlendirmelere verdiği yanıtlar oldu.

Her yıl uygulanan psikolojik izlem ve değerlendirme formuna katılanların yalnızca yüzde 25,3’ü kendilerini tamamen doğru yansıtan yanıtlar verdiğini bildirdi. Yüzde 59,7’si soruları “kısmen doğru” olarak, yüzde 15’i ise tamamen gerçeğe aykırı yanıtladığını söyledi⁠

Sendika bu sonucu, psikolojik sorunlarını açıkça dile getirmenin görev yeri, silah taşıma durumu veya mesleki gelecek üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği kaygısıyla ilişkilendiriyor.

Ayrıca, kurum psikologlarının Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlükleri bünyesinde idari amirlere bağlı çalışmasının bağımsızlık ve gizlilik açısından sorun yaratabileceğini savunuyor.⁠

Sendika bağımsız 7/24 destek hattı istiyor

Emniyet Teşkilatı Sendikası, intihar vakalarıyla mücadelede yalnızca kurum psikologlarına dayalı sistemin yeterli olmadığını belirterek bir dizi somut öneri sundu.

Bunlar arasında intiharların nedenlerini araştıracak özel bir komisyon kurulması, bağımsız uzmanlardan destek alınması, verilerin düzenli biçimde yayımlanması ve personelin kimliğini açıklamadan başvurabileceği, kurum dışından, bağımsız, 7 gün 24 saat hizmet veren profesyonel bir psikolojik danışmanlık hattı oluşturulması yer alıyor.

EGM’nin son açıkladığı oran toplum ortalamasının üzerinde

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2022’de yayımladığı açıklamada, polisliğin stresli ve travmatik olaylara doğrudan müdahale edilen, silahlı görev yapılan bir meslek olduğu belirtilmişti.

EGM’nin verdiği rakamlara göre polis intihar oranı 2017’de yüz binde 20 iken 2020’de yüz binde 11’e geriledi. Sendikanın TÜİK verileriyle yaptığı karşılaştırmaya göre, 2011-2020 döneminde emniyet teşkilatındaki ortalama intihar oranı yüz binde 15,1, Türkiye genelinde ise yüz binde 4,12 olarak gerçekleşti. Sendika, bu hesaplamayla emniyet teşkilatındaki oranın aynı dönemde toplum ortalamasının yaklaşık 3,7 katına ulaştığını belirtiyor. ⁠

Polis intiharları son yıllarda TBMM’de de defalarca gündeme geldi. Şubat 2026’da Genel Kurul’da yapılan görüşmelerde çalışma saatleri, mobbing, ekonomik sorunlar ve psikolojik destek mekanizmaları tartışıldı; haziran ayındaki başka bir oturumda da uzun mesai, görev yükü ve mesleki tükenmişlik polislerin birikmiş sorunları arasında sayıldı.⁠

Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın “iki günde dört intihar” açıklaması, yalnızca son iki gündeki vakalara ilişkin bir bildirim olmanın ötesinde, yıllardır düzenli veri, bağımsız psikolojik destek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kapsamlı bir meslek kanunu talebiyle sürdürdüğü uyarılar üzerinde anlam kazanıyor.

(AEK)