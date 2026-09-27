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YT: Yayın Tarihi: 27.09.2026 11:18 27 Eylül 2026 11:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.09.2026 11:24 27 Eylül 2026 11:24
Okuma Okuma:  2 dakika

Emniyet Teşkilatı Sendikası 28 Eylül’de ülke genelinde iş bırakacak

“Yıllardır çözülemeyen ekonomik ve sosyal sorunlar, ağır çalışma şartları, mobbing, emeklilikte yaşanan ciddi gelir kaybı, özlük haklarındaki eşitsizlikler ve geleceğe ilişkin belirsizlikler teşkilat mensuplarımız üzerindeki yükü her geçen gün ağırlaştırıyor"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emniyet Teşkilatı Sendikası 28 Eylül’de ülke genelinde iş bırakacak
Fotoğraf: ANKA
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Emniyet Teşkilatı Sendikası, polislerin çalışma koşulları ve ekonomik sorunları nedeniyle 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

Son beş günde yedi teşkilat mensubunun yaşamına son verdiğini belirten sendika, ekonomik ve sosyal sorunlara, çalışma koşullarına ve özlük haklarındaki eşitsizliklere dikkat çekmek için bu kararı aldı.

Sendikanın Yönetim Kurulu bir açıklama yayımlayarak, Anayasa Mahkemesi önünde emekli bir emniyet teşkilatı mensubunun da yaşamına son verdiğini hatırlattı ve “Bu tablo artık görmezden gelinemez” dedi.

Sendika, geçen yıl da beş üyesinin intihar ederek hayatını kaybettiğini bildirdi:

“Yıllardır çözülemeyen ekonomik ve sosyal sorunlar, ağır çalışma şartları, mobbing, emeklilikte yaşanan ciddi gelir kaybı, özlük haklarındaki eşitsizlikler ve geleceğe ilişkin belirsizlikler teşkilat mensuplarımız üzerindeki yükü her geçen gün ağırlaştırmaktadır.

Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi beklentisi karşılanmamış, Yardımcı Hizmetler Sınıfının sorunları çözülememiş, eşit işe eşit ücret sağlanamamış, toplu sözleşme masasında Emniyet Teşkilatı görmezden gelinmiş, Emniyet Meslek Kanunu yıllardır hayata geçirilememiştir. Teşkilatımızın, mensuplarımızın ve üyelerimizin sorunlarının çözümü tabanla iletişimden geçmektedir. Ancak hiçbir somut adım atılmadığı ortadadır.

Görevdeki personel geçim mücadelesi verirken emeklilerimiz de ağırlaşan ekonomik şartlarla karşı karşıyadır. 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 2008 sonrası göreve başlayan teşkilat mensuplarımızı ise emeklilikte açlık sınırının altında bir gelir ve çok daha zor bir emeklilik yaşamı beklemektedir.

Artık yalnızca sorunları sıralama değil, sesimizi hep birlikte duyurma zamanıdır. Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu olarak , yaşanan can kayıplarına, ekonomik ve sosyal sorunlara, mobbinge, özlük haklarındaki kayıplara ve yıllardır çözülemeyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla;

28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakıyoruz!

Çünkü esas olan insan hayatıdır, onurdur, emektir, huzurdur, gelecektir.

Bu eylem; teşkilatımızın onuru, teşkilat mensuplarımızın yaşam hakkı, emeği ve geleceğimiz içindir.”

2022’de kurulan ve genel başkanlığını İsmail Okumuş’un yaptığı sendikanın 4 bin 196 üyesi bulunuyor.

Emniyet Teşkilatı Sendikası: "İki günde dört emniyet mensubu intihar etti"
Emniyet Teşkilatı Sendikası: "İki günde dört emniyet mensubu intihar etti"
26 Eylül 2026

(HA)

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İstanbul
Emniyet polis intiharları geçim sıkıntısı
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