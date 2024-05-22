Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası başlatılan soruşturmada adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını bildirdi.

Kriminal Daire Başkanlığı ve jandarmanın beraber çalıştığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu tamamlandı. Bundan sonrası yargıda” ifadelerini kullandı.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI Serdar Sertçelik'in ifadeleri ve Ankara Emniyeti'ndeki soruşturma hakkında neler biliyoruz?

Bir kişi daha gözaltına alındı

Öte yandan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen bir komiser daha dün (21 Mayıs) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, soruşturmada şüpheli olarak yer alanlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yedi tutuklama

Bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli N.Ö.K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren N.Ö.K, delil durumuna istinaden adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

N.Ö.K, hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

İfadesinde, şüphelilerinden eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D. ile Serdar Sertçelik’in kendi telefonundan iletişime geçtiklerini anlatan N.Ö.K, şunları kaydetti:

“Serdar Sertçelik, her konuşmada anlatacak olayların olduğunu belirterek kendi isteğiyle olayları anlattı. Bir partinin ülkeye gelmesini istemediğini belirtti. Anlattığım olayların doğru olduğunu defalarca söyledi. Ş.D, önemli olayları önünde bulunan kağıda not aldı. Sertçelik, olayları kendiliğinden anlatıyordu. Konuşmalardan bir tanesinde Sertçelik’in şu ifadesini net olarak hatırlıyorum, ‘Mahkeme günü geleceğim, Ayhan Bora Kaplan’ın yüzüne bakarak bütün yapmış olduğu icraatları, suçları hepsini söyleyeceğim. O saatten sonra beni öldürsünler’ şeklinde söylemde bulundu.”

“Sertçelik, ‘Beni Kaplan’ın ekibi vurdu’ dedi”

Şüpheli N.Ö.K, Sertçelik’in bir konuşmada da ayağından vurulma olayına değinerek, “Benim gizli tanıklığım öğrenildi. Beni Ayhan Bora Kaplan’ın ekibi vurdu. Bana uyarı gönderdiler.” şeklinde söylemde bulunduğunu anlattı.

Sertçelik’in bu konuşmaları herhangi bir baskı yapılmadan gerçekleştirdiğini öne süren N.Ö.K, “Ş.D, Sertçelik ile konuşmaya devam ederken asıl konusu olan işlemlerle ilgili beyan vermesi gerektiğini söyledi. Konusu olmayan işlemlerle ilgili geçiştirici cümleler kullandığını hatırlıyorum. Ş.D’ye kullanmış olduğum telefon üzerinden artık Sertçelik’le iletişime geçmemesini söyledim. Ş.D, de bana ‘Senin telefonunla başladı, senin telefonunla bitsin’ dedi. Üzerime iddia edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir baskı oluşturarak Serdar Sertçelik’in beyan vermesini istemedim” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? 28’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davasında, ‘örgütün iki numarası’ olmakla suçlanan ve davada ‘gizli tanık’ olan Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe takılı halde ev hapsinde olmasına rağmen yurt dışına çıkmıştı. Serdar Sertçelik, Ankara Organize Şube’de baskı altında adına gizli tanık ifadesi hazırlandığını, bu ifade üzerinden AKP ve MHP’ye kumpas kurulmak istendiğini öne sürmüştü. Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube’de görevli komiser Ufuk Gültekin görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik, 7 Eylül 2023’te Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonu yönetmiş, diğer isimler de operasyonda yer almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından resen başlattığı soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta dört Emniyet mensubu gözaltına alınmış, evlerinde arama yapılmıştı. Başsavcılık, 16 Mayıs’ta üç sivil kişi ve bir komiserin daha gözaltına alındığını duyurmuş, toplam gözaltı sayısı 5’i Emniyet mensubu, 3’ü sivil olmak üzere 8’e yükselmişti. Aynı gün, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığı, soruşturma kapsamında halen yedi kişinin gözaltında olduğu ve şüphelilerle ilgili MASAK raporu temin edildiği açıklanmıştı. 18 Mayıs’ta Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ine sevk edilen dördü polis, yedi kişi, bir gün sonra "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

(VC)