Emmy ödüllü ‘Tehran’ dizisinin yapımcısı Dana Eden’in ölümü soruşturuluyor

İsrail’in önde gelen televizyon yapımcılarından, uluslararası alanda tanınan “Tehran” dizisiyle Emmy ödülü kazanan Dana Eden (52), dün (16 Şubat) Atina’daki bir otelde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İsrail’in en büyük haber sitelerinden Ynetnews’te yer alan habere göre, Yunanistan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yunanistan basını ise dizi çekimleri için Atina’da bulunan Eden’in boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini ileri sürdü. Ancak şu ana kadar cinayet ya da sosyal medyada iddia edildiği gibi İran veya başka bir yabancı devletle bağlantılı bir suikast iddiası doğrulanmadı.

Doğrulanmamış iddiaların yayılmaması çağrısı

Yetkililer, Eden’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmasına karar verdi.

Eden’in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada ise “Ölümünün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır,” dendi.

Açıklamada ayrıca, doğrulanmamış iddiaların yayılmaması çağrısı yapılarak, ailesi ve yakınları için mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.