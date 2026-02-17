ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 17:21
 SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 17:29
Emmy ödüllü ‘Tehran’ dizisinin yapımcısı Dana Eden’in ölümü soruşturuluyor

İsrailli yapımcının şirketi Dana and Shula Productions: “Ölümünün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır.”

BİA Haber Merkezi

Emmy ödüllü ‘Tehran’ dizisinin yapımcısı Dana Eden’in ölümü soruşturuluyor
Fotoğraf: Haaretz

İsrail’in önde gelen televizyon yapımcılarından, uluslararası alanda tanınan “Tehran” dizisiyle Emmy ödülü kazanan Dana Eden (52), dün (16 Şubat) Atina’daki bir otelde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İsrail’in en büyük haber sitelerinden Ynetnews’te yer alan habere göre, Yunanistan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yunanistan basını ise dizi çekimleri için Atina’da bulunan Eden’in boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini ileri sürdü. Ancak şu ana kadar cinayet ya da sosyal medyada iddia edildiği gibi İran veya başka bir yabancı devletle bağlantılı bir suikast iddiası doğrulanmadı.

Doğrulanmamış iddiaların yayılmaması çağrısı

Yetkililer, Eden’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmasına karar verdi.

Eden’in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada ise “Ölümünün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır,” dendi.

Açıklamada ayrıca, doğrulanmamış iddiaların yayılmaması çağrısı yapılarak, ailesi ve yakınları için mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.

Tehran dizisi hakkında

2020 yılında yayınlanmaya başlayan İsrail yapımı casusluk ve gerilim dizisi. İran’ın başkenti Tahran’da geçen gizli bir operasyonu konu alır.

Hikâye, Mossad ajanı Tamar Rabinyan’ın, İran’ın nükleer altyapısını hedef alan siber bir sabotaj görevi için Tahran’a gönderilmesiyle başlar. Operasyonun ters gitmesi üzerine Tamar hem İran güvenlik güçleri hem de Mossad tarafından sıkışmış bir konumda kalır.

Uluslararası dağıtımı Apple TV+ tarafından yapılan dizi, En İyi Drama Dizisi dalında Uluslararası Emmy Ödülü kazandı. (TY)

