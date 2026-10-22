Emir Sarıgül tutuklandı

*Gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Gazeteci Murat Ağırel ise belgeleri teyit edemediği için haber yapmadığı gerekçesiyle şikayet edildi ve tutuklandı.

*Şikayetçiler 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı iddialarında bulundu.

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para aklama soruşturması kapsamında Emir Sarıgül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin şikayeti üzerine başlatıldı ve yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanması iddialarını kapsıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanması, yatırımların usulsüz kullanımı ve suç gelirlerinin meşrulaştırılması iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

BirGün'ün haberine göre, soruşturma Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin ihbar ve şikayetleri üzerine başlatıldı.

Şikayetçilerin ifadelerinde; 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale yapıldığı, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ayrıca şikayetçiler, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini,durumun ilgili kişilere aktarılması sonrası tehdit edildiklerini iddia etti.

15 kişi tutuklanmıştı

Başsavcılık; müşteki beyanları, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile elde edilen deliller doğrultusunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise dosyasının ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği belirtildi. Mustafa Sarıgül, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada oğlu Emir Sarıgül'ün avukatıyla Emniyet'e teslim olduğunu duyurmuştu.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında adliyeye sevk edilen diğer isimlerin de bulunduğu toplam 15 kişi tutuklandı.

Ağırel yapmadığı haber yüzünden tutuklandı

Öte yandan, dosyada adı geçen gazeteci Murat Ağırel’in durumuna dair de açıklama yapıldı. Onlar TV tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da yaşayan şahısların yasa dışı transfer iddialarıyla Ağırel'e başvurduğu, ancak Ağırel'in gazetecilik ilkeleri gereği teyitsiz haber yapmayarak dekont ve belge talep ettiği aktarıldı. Sarıgül ailesinin avukatlarının sunulan swift belgesinin sahte olduğunu klasörlerle kanıtlaması üzerine haberi yayımlamayan Ağırel'in, talepleri reddedilen iddia sahipleri tarafından "haberi yapmadığı ve belgeleri karşı tarafa ilettiği" gerekçesiyle şikayet edildiği ortaya çıktı.