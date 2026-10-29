Emine Teğin: Çocuklarımızın geleceği için artık susmamalıyız

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) “Ekmek, Barış ve Adalet için Bütçe” kampanyasının açılışında yaptığı konuşmayla gündeme gelen dört çocuk annesi Emine Teğin, ailesinin yaşadığı ekonomik güçlükleri ve geçim mücadelesini anlattı.

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24 Ekim'de Ahmedê Xanê Parkı'nda düzenlenen etkinlikte söz alan Teğin, çocukların yoksulluğuna dikkat çekmiş, konuşması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ozan Bayındır'a konuşan Teğin, artan yaşam maliyetleri, tarım ve hayvancılıktaki sorunlar, eğitim harcamaları ve kadınların ekonomik güçlükleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“Ekonomiye yenildik, hayvancılığı bıraktık”

1984 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğduğunu, evlendikten sonra Siirt'in Eruh ilçesine yerleştiğini anlatan Teğin, Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olduğunu ve dört çocuğuyla birlikte ailesinden kalan topraklarda üretim yapmaya çalıştığını söyledi.

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Ailesinin daha önce küçükbaş hayvancılıkla geçindiğini belirten Teğin, yayla yasakları, su sıkıntısı ve artan yem maliyetleri nedeniyle hayvancılığı bırakmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Eşinin kanser tedavisi gördüğü dönemde geçimlerini sağlamak için büyükbaş hayvancılığa yöneldiklerini söyleyen Teğin, dört ineklerinden yalnızca birinin kaldığını, onu da yem giderlerini karşılayamadıkları için sattıklarını belirtti.

“Bir çuval yem bin TL olmuş. İneğe bakamayınca kesime gönderdik. İneği 130 bine sattım, 120 torba da yem aldım.”

Teğin, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir bir gelir sağlamadığını, bu nedenle gençlerin de üretimden uzaklaştığını söyledi.

“Emeğin karşılığını alamadığın zaman insan umutsuzluğa kapılıyor” diyen Teğin, tarım ve hayvancılığı severek yaptıklarını ancak ekonomik koşullar nedeniyle bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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“Bin TL yardımla 10 bin TL'lik kırtasiyeyi nasıl alacağım?”

Dört çocuğunun eğitim giderlerini karşılamakta zorlandığını belirten Teğin, okul masraflarının aile bütçesi üzerindeki yüküne dikkat çekti.

Öğretmenlerin verdiği okul ihtiyaç listesinin 5 bin TL tuttuğunu söyleyen Teğin, şartlı eğitim yardımının da ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini anlattı.

Teğin, oğlunun kısa süreli sigortalı çalışması nedeniyle kız çocuğu için verilen yardımın kesildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Ben bu bin TL ile 10 bin TL'lik kırtasiye malzemelerini nasıl alacağım? Görün ki buna ayakkabı, çanta, mont da dahil değil.”

Çocuklarıyla alışverişe gitmekte bile zorlandıklarını ifade eden Teğin, temel ihtiyaçların karşılanamamasının çocuklu aileler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu söyledi.

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“Kadınlar özel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor”

Ekonomik krizin kadınlar üzerindeki etkisine de değinen Teğin, kadınların kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Bu sorunun kadınlar arasında sıkça konuşulduğunu ancak kamuoyunda yeterince görünür olmadığını ifade eden Teğin, ülkedeki üretim olanaklarına rağmen alım gücünün düşük olmasını eleştirdi.

Teğin, gıda, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların çocukların geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

“Seyyar satıcılar ekmeklerinin peşinde”

Teğin, konuşmasında seyyar satıcılara yönelik müdahalelere de değindi. Siirt, Sivas ve Van'da seyyar satıcılara yönelik uygulamaları eleştiren Teğin, geçimini sağlamak için sokakta satış yapan insanların karşılaştığı müdahaleleri adaletsizlik olarak değerlendirdi.

Teğin, düşük gelirli yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, buna karşılık ekonomik eşitsizliklerin derinleştiğini savundu.

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“İki bin yıl sonra hâlâ gıda ve barınmayı konuşuyoruz”

Geçim sıkıntısının yalnızca kendi ailesinin sorunu olmadığını belirten Teğin, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların hâlâ toplumun en önemli gündemlerinden biri olduğunu söyledi.

“Çocuklarımızı nasıl geçindireceğiz, akşama ne pişireceğiz diye düşünüyoruz” diyen Teğin, yaşam koşullarının değişmesini istediklerini belirtti.

Genç işsizliğine ve uyuşturucu kullanımına da dikkat çeken Teğin, gençlerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşam olanaklarının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Teğin, toplumsal sorunların konuşulması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı: “Ülkenin birçok sorunu var, insanlar bunları artık konuşmalı, susmamalı.”

Ne olmuştu? DEM Parti, “Ekmek, Barış ve Adalet için Bütçe” kampanyasını 24 Ekim'de Siirt'in Kurtalan ilçesinde başlattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katıldığı etkinlikte söz alan Emine Teğin, artan hayat pahalılığını ve çocukların yaşadığı yoksulluğu anlattı. Teğin'in çocukların açlığına dikkat çektiği konuşması sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

(FY)