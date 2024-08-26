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HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 15:29
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 15:33
2 dk Okuma

Emine Şenyaşar, taburcu oldu adalet aramaya gitti

Şenyaşar, katliamın ardından sürekli rahatsızlandığını belirterek, eylemi başlattığı günden bu yana dört kez ameliyat olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir kadın bir ofis ortamında oturuyor. Kadın (Emine Şenyaşar), başında koyu renk bir örtü ve üzerine geleneksel bir kıyafet giymiş. Yüzünde ciddi bir ifade var ve sağ elinde bir sargı bulunuyor. Kadının önünde ve yanında "ADALET" yazılı iki adet tabela yer almakta. Masanın üzerinde ayrıca birkaç parfüm şişesi ve çocukların olduğu bir fotoğraf çerçevesi bulunuyor. Pencere kenarında oturan kadın, adalet arayışını simgeleyen bir duruş sergiliyor. Bu sahne, bir protesto ya da hak arama girişimi bağlamında değerlendirilebilir.
Fotoğraf: MA

Urfa Suruç’ta AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlunu öldürdüğü Emine Şenyaşar, ameliyat olduğu hastaneden taburcu oldu.

MA’daki habere göre, Şenyaşar, Meclis’teki eylemine devam etmek için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Riha Milletvekilli oğlu Ferit Şenyaşar’ın odasına geçti.

Burada kısa bir açıklama yapan Şenyaşar, katliamın ardından sürekli rahatsızlandığını belirterek, eylemi başlattığı günden bu yana dört kez ameliyat olduğunu söyledi.

Ailesinin katledilmesinden sonra tutuklanan oğlu Fadıl Şenyaşar’ın bir suçunun olmadığını ve bunu tüm dünya gibi AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bildiğini ifade eden Şenyaşar, “Niye böyle yapıyorlar? Biraz vicdana gelin ve oğlumu bırakın” dedi.

"Meclis başkanı söz verdi"

Halen oğlunun yolunu gözlediğini belirten Şenyaşar, “İnsanlar ameliyat olduğunda çocukların arasına gidiyor. Ancak ben gitmiyorum ve Meclis’te olacağım. Meclis başkanı bana bir söz verdi. Çocuğumu bırakmadan da gitmiyorum. Çocuğumu bıraksınlar ben de eve gideyim. Bizi de öldürdüler yeter” dedi.

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi.

Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı.

Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi.

Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi.

Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor.

(EMK)

Emine Şenyaşar Fadıl Şenyaşar Emine Şenyaşar'a adalet Emine Şenyaşar Ailesi
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