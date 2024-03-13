Emine Şenyaşar iftarını Adalet Bakanlığı’nın önünde açtı

Urfa Suruç’ta AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlunu öldürdüğü Emine Şenyaşar ile saldırıda yaralı olarak kurtulan oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın Ankara’da Adalet Bakanlığı önüne taşıdıkları Adalet Nöbeti eylemi 51’inci gününde devam etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre eylemin ardından Anne Şenyaşar ve oğlu Şenyaşar ikinci iftarını da Bakanlığın önünde açtı.

Bakanlık önünde iftarını açan Emine Şenyaşar’a İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban, İHD Ankara Şube Eş Başkanı Aslı Saraç ve İHD avukatları da eşlik etti.

İftar sonrası Şenyaşar ailesi ve İHD Eş Genel Başkanı, Ankara Şube Eş Başkanı ve avukatlar Meclise kadar yürüdü.

Ne olmuştu? 14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı. Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi. Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi. Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor.

(EMK)