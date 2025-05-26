Emine Şenyaşar'dan asker annelerine: Gelin kol kola girelim

PKK’nin silah bırakması ve kendini feshetme kararının ardından “Barış ve Demokratik Toplum”un inşası için adım atılması yönündeki çağrılar sürüyor. Bu sürece bir destek de yıllardır verdiği adalet mücadelesiyle tanınan Emine Şenyaşar’dan geldi.

Eşiyle iki oğlunu toprağa veren, bir oğlu ise altı buçuk yıl cezaevinde kalan anne Şenyaşar, “Tüm acılarımızı gömüp barışmaya hazırız” dedi. “Barış sürecine inanmak istiyorum” diyen Şenyaşar, sürece dair beklentilerini bianet’e anlattı.

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“Gelin, kol kola girelim”

Bugüne kadar iktidar tarafından gözle görülür somut bir adım atılmamış olmasından dolayı kaygılı olduğunu dile getiren Emine Şenyaşar, verilen sözleri hatırlattı. Bölgedeki barışa destek vermek adına Yıldız ailesiyle sağlanan uzlaşmaya değinen Şenyaşar, asker ailelerine de şu çağrıda bulundu:

“Biz Kürt anneleri olarak büyük acılar çektik, ciğerlerimizi kaybettik, yüzüne bakmaya kıyamadığımız evlatlarımızı toprağa verdik. Her şeye rağmen, bundan sonra hiçbir anne evlatları için ağlamasın diye en ön safta durup barış istiyoruz. Asker annelerine de aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin, kol kola girelim ve bu savaşı durduralım.”

“Savaş, savaşmayana güzel”

Ailelerinden üç ferdin hayatını kaybettiğini, ancak hiçbir zaman “İntikam istiyoruz” demediklerini vurgulayan DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da onurlu bir barışa hazır olduklarını belirtti.

“Barışı en çok anneler için istiyoruz” diyen Ferit Şenyaşar, şöyle devam etti:

“Barış Anneleri her zaman ‘Ne Kürt annelerinin yüreği yansın ne de asker anneleri ağlasın’ diyor. Aynı duyarlılığı asker annelerinin de göstermesi gerekir. Savaş, savaşmayana güzel. Lüks evlerinde oturup askerlerin kanı üzerinden siyasi rant devşirmek, en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır.”

“Barışı bozan taraf olmayacağız”

Daha önce yaşanan barış süreçlerine de değinen Şenyaşar, şunları söyledi:

“Toplumsal barışa dair devlet tarafından toplumu sürece ikna edecek somut bir adım atılmasa da bizler umudumuzu koruyoruz. Barışı bozan taraf olmayacağız. Annelere söz verdik, bu coğrafyaya mutlaka barışı getireceğiz. Önceki süreçleri başlatan yine dönemin iktidarıydı. Bu sürecin farkı, muhatabının doğrudan devlet olması. 1 Ekim’de fiilen başlatılan bu sürecin barışla sonuçlanması için elimizi değil, bedenimizi taşın altına koymuş durumdayız.”

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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla örgütün kendini feshetmesinin önemli bir adım olduğunu belirten Ferit Şenyaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya tarihindeki benzer durumlarda silah bırakma genellikle son aşamada gelir. Ancak bizim ülkemizde barışın ilk şartı olarak örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi istendi. Kürt halk önderi Öcalan, barış konusundaki ısrarını ve samimiyetini ortaya koyarak örgütüne çağrıda bulundu. Bu savaşın ve çatışmanın sona ermesi konusunda samimi olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Öcalan’ın bu adımı, Türkiye’nin askeri operasyon yapma gerekçesini de elinden almıştır.”

“Hayırlı işlerde acele edilmeli”

Ferit Şenyaşar, barışı yalnızca Kürtler için değil, tüm halklar için istediklerini belirterek Meclis’e de çağrıda bulundu:

“Barışa dair ön şartlarımız olmasa da, demokratik bir yönetim talebimiz var ve adaletle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesini istiyoruz. Hayırlı işlerde acele edilmelidir. Bu süreçte en büyük sorumluluk Meclis’e düşüyor. Bu sürecin yönetimi, hangi makamda olursa olsun, tek bir kişiye ya da tek bir partiye bırakılmamalıdır. Meclis’te temsiliyeti bulunan hiçbir parti bu sürece karşı değil. Daha önce partimizin önerdiği ve son olarak Sayın Bahçeli’nin dile getirdiği komisyon kurma teklifi, yeni seçilecek Meclis Başkanı’nın ilk görevi olmalıdır.”

Ne olmuştu? Urfa’nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018’de seçim kampanyası kapsamında çarşı esnafını ziyaret eden eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Bu olayda, Hacı Esvet (66), Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile AKP milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti. İşyerindeki saldırıda Adil ve Celal Şenyaşar hayatını kaybetti. Hastanede de devam eden saldırıda, Hacı Esvet Şenyaşar yeniden saldırıya uğrayarak hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında dönemin Urfa Valisi Abdullah Erin, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz ve dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve emniyet müdürü de hastane bahçesindeydi. Ayrıca hastanenin güvenlik kamera kayıtlarına da el konulduğu ortaya çıktı. Fadıl Şenyaşar, saldırıdan üç gün sonra ağır yaralı olarak tutuklandı. Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar, 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti’ne başladı. Saldırıyla ilgili açılan davada, 2 Nisan 2021’de Fadıl Şenyaşar‘a 37 yıl dokuz ay hapis cezası verilirken Enver Yıldız ise “haksız tahrik altında suç işlediği” gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası aldı. Celal Şenyaşar’ı öldürmek, Adil Şenyaşar’ı yaralamak suçundan beş yıl boyunca hakkında yakalama kararı olduğu halde yakalanamayan İbrahim Yıldız’ın Mart 2023’te ameliyat olduğu hastanede öldüğü ortaya çıktı. Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2024'te davanın sekizinci duruşmasında tutuklu sanıklar hakkında "ev hapsi" kararı vererek Fadıl Şenyaşar dahil dört kişiyi tahliye etti. Tahliyelerin hemen ardından, Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki husumetin sona ermesi için AKP ve DEM Parti devreye girdi. Şanlıurfa Valiliği, iki aile arasında husumetin sonra ermesi için barış töreni düzenlendi. Tahliyelerin hemen ardından Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasında husumetin sona ermesi konusundaki girişimler sonucu Şanlıurfa Valiliği, iki aile arasında 'barış töreni' düzenlendi.

(AB)