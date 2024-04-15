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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 17:18
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 17:20
2 dk Okuma

Emine Şenyaşar: Adalet Bakanlığı korkudan kapıları kilitliyor

DEM Parti Urfa Milletvekili oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte bakanlık önüne giden Emine Şenyaşar, polisin tüm engellemelerine rağmen eylemini 76’ncı gününde de sürdürerek, adalet talebini yineledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Emine Şenyaşar: Adalet Bakanlığı korkudan kapıları kilitliyor

Urfa Suruç’ta AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlunu öldürdüğü Emine Şenyaşar ile saldırıda yaralı olarak kurtulan oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın Ankara’da Adalet Bakanlığı önüne taşıdıkları Adalet Nöbeti devam ediyor.

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DEM Parti Urfa Milletvekili oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte bakanlık önüne giden Emine Şenyaşar, polisin tüm engellemelerine rağmen eylemini 76’ncı gününde de sürdürerek, adalet talebini yineledi.

Anne Şenyaşar, “Oğullarımı hastanede katlettiler, diğerini hücreye koydular. 6 yıldır nöbet tutuyorum ve bundan asla utanmıyorlar. Hiç mi merhametleri yok? Polisleri etrafıma topluyorlar. Oğlumu bıraksınlar ben de evime gideyim. Bakanlığı korkularından kilitliyorlar” dedi.

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi.

Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı.

Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi.

Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi.

Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor. 

(EMK)

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/haber/emine-senyasar-a-5-bin-800-lira-hakaret-cezasi-284029
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/haber/emine-senyasar-dan-emine-erdogan-a-neden-mucadelemizi-gormuyorsun-280930
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20 Haziran 2023
/haber/emine-senyasar-a-adalet-nobeti-sorusturmasi-280550
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/haber/emine-senyasar-hakkindaki-hakaret-davasi-goruldu-278870
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/haber/emine-senyasar-adalet-dayanismayla-gelir-278542
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