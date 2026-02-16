Emin Alper’in ‘Kurtuluş’ filmi Berlinale’de Altın Ayı için yarışıyor

Emin Alper’in son filmi “Kurtuluş”, dünya prömiyerini dün (15 Şubat) 76. Uluslararası Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirdi.

Berlinale Palast’ta ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkan filmin gösterim heyecanını kırmızı halıda Emin Alper’le beraber başrol oyuncuları Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Demir beraber yaşadılar.

Film, Alper’in 2019’da aynı bölümde yer alan “Kız Kardeşler”inden yedi yıl sonra Türkiye’den Ana Yarışma’ya kabul edilen ilk yapım oldu.

2024’te “Das Lehrerzimmer” (Öğretmenler Odası) ile Almanya’nın Oscar adayı olan İlker Çatak’ın yeni filmi “Gelbe Briefe” de (Sarı Zarflar), festivalin Yarışma Bölümü’nde Almanya’yı temsil eden üç yapımdan biri. Almanya-Fransa-Türkiye ortak yapımı film, bir gecede işini kaybeden Ankaralı akademisyen-sanatçı bir çiftin idealleri ile hayatın zorunlulukları arasında kurmaya çalıştığı dengeyi anlatıyor.

Festivalin ödülleri, 21 Şubat akşamı düzenlenecek törenle verilecek.

Biletleri günler öncesinden tükenen filmin prömiyerinde Alper, ekibine ve oyuncularına teşekkür ederken filmle ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Kurtuluş, bir topluluğun nasıl korkunç suçlar işleyebileceği üzerine bir film. Tarih bu tür hikâyelerle dolu… Ne yazık ki günümüz de öyle. Bugün, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma tanık oluyoruz. Bu suçları durdurabilecek tek şey, dünyanın güçlü bir tepki göstermesi; ancak biz Filistin’i yüzüstü bıraktık. İster bu suça ortak olmuş Batılı güçler, ister Batı dışında kalan otokrat devletler olsun, hükümetlere güvenemeyiz. Sadece kendimize ve dünya halklarına güvenmeliyiz, uyanık olmalıyız, birlikte ayağa kalkmalıyız ve değişimin gücü olmalıyız.”