ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 16.02.2026 15:30 16 Şubat 2026 15:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.02.2026 15:58 16 Şubat 2026 15:58
Okuma Okuma:  3 dakika

Emin Alper’in ‘Kurtuluş’ filmi Berlinale’de Altın Ayı için yarışıyor

Yönetmen, filmin prömiyerinde Gazze’deki soykırıma dikkat çekse de festival, Filistin’e dair sorulara uyguladığı sansürle gündemde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emin Alper’in ‘Kurtuluş’ filmi Berlinale’de Altın Ayı için yarışıyor

Emin Alper’in son filmi “Kurtuluş”, dünya prömiyerini dün (15 Şubat) 76. Uluslararası Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirdi.

Berlinale Palast’ta ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkan filmin gösterim heyecanını kırmızı halıda Emin Alper’le beraber başrol oyuncuları Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Demir beraber yaşadılar.

Film, Alper’in 2019’da aynı bölümde yer alan “Kız Kardeşler”inden yedi yıl sonra Türkiye’den Ana Yarışma’ya kabul edilen ilk yapım oldu.

2024’te “Das Lehrerzimmer” (Öğretmenler Odası) ile Almanya’nın Oscar adayı olan İlker Çatak’ın yeni filmi “Gelbe Briefe” de (Sarı Zarflar), festivalin Yarışma Bölümü’nde Almanya’yı temsil eden üç yapımdan biri. Almanya-Fransa-Türkiye ortak yapımı film, bir gecede işini kaybeden Ankaralı akademisyen-sanatçı bir çiftin idealleri ile hayatın zorunlulukları arasında kurmaya çalıştığı dengeyi anlatıyor.

Festivalin ödülleri, 21 Şubat akşamı düzenlenecek törenle verilecek.

Biletleri günler öncesinden tükenen filmin prömiyerinde Alper, ekibine ve oyuncularına teşekkür ederken filmle ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Kurtuluş, bir topluluğun nasıl korkunç suçlar işleyebileceği üzerine bir film. Tarih bu tür hikâyelerle dolu… Ne yazık ki günümüz de öyle. Bugün, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma tanık oluyoruz. Bu suçları durdurabilecek tek şey, dünyanın güçlü bir tepki göstermesi; ancak biz Filistin’i yüzüstü bıraktık. İster bu suça ortak olmuş Batılı güçler, ister Batı dışında kalan otokrat devletler olsun, hükümetlere güvenemeyiz. Sadece kendimize ve dünya halklarına güvenmeliyiz, uyanık olmalıyız, birlikte ayağa kalkmalıyız ve değişimin gücü olmalıyız.”

Filistin sansürü

Öte yandan, festivalde Alman gazeteci Tilo Jung’un sinemacılara Filistin’le ilgili yönelttiği sorular büyük ölçüde yanıtsız kaldı.

Jung, festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde jüri üyeleri ve oyunculara uluslararası etkinliklerin Filistin konusundaki tutumunu ve sanat çevrelerinin siyasi krizler karşısındaki sorumluluğunu sordu, kesitleri de sosyal medya hesabında paylaştı.

Basın toplantısında Almanya hükümetinin İsrail’e verdiği destek ve Gazze’ye yönelik saldırılar da gündeme geldi. Jüri üyesi Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska, soruyu “adil değil” diye nitelendirerek birçok savaşın görmezden gelindiğini savundu. Alman yönetmen Wim Wenders ise sinemacıların doğrudan siyasetin içinde yer almaması gerektiğini öne sürdü.

76. Berlin Film Festivali: ‘Politikadan uzak durmalıyız’
76. Berlin Film Festivali: ‘Politikadan uzak durmalıyız’
12 Şubat 2026

ABD’li oyuncu Neil Patrick Harris de sanatın politik olup olmadığına dair soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınarak “apolitik” kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Jung, Filistin’e ilişkin sorularının ardından düzenlenen oturumlarda gazetecilere yalnızca iki soru hakkı tanındığını, devamında moderatörün kendi sorularını yönelttiğini belirtti. Bu sınırlamayı eleştiren Jung, basın özgürlüğü çağrısında bulundu.

Hindistanlı yazar Arundhati Roy, festival jürisinin siyasi meselelerden uzak durma ve Gazze hakkında yorum yapmama yönündeki “vicdansız açıklamalarını” gerekçe göstererek festivalden çekildi: “Sanatın politik olmaması gerektiğini söylediklerini duymak akıl alır gibi değil. Bu, gözlerimizin önünde gerçek zamanlı olarak yaşanan bir insanlık suçuna dair tartışmayı susturmanın bir yolu —oysa sanatçılar, yazarlar ve sinemacılar bunu durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalı.”

Festival ise “festivalin üzerine çöken bir medya fırtınası” olarak nitelediği tartışmalarla ilgili olarak festival direktörü Tricia Tuttle imzasıyla uzun bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Berlinale’de ifade özgürlüğünün bulunduğu iddia edilirken, sinemacıların kendilerine yöneltilen her soruya yanıt vermeye zorlandığı, yanıt vermediklerinde ya da verdikleri yanıtlar beğenilmediğinde hedef haline getirildikleri belirtildi. Ayrıca, karmaşık meselelerin birkaç saniyelik bir ses kaydına sığdırılmasının beklenmesinin adil olmadığı ifade edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
76. Berlin Film Festivali altın ayı ödülleri emin alper İsrail'e kültürel boykot
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git