ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 16:54 25 Şubat 2026 16:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 16:56 25 Şubat 2026 16:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Emin Alper’in Gümüş Ayı ödüllü filmi ‘Kurtuluş’ 6 Mart’ta vizyonda

76. Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan filmin vizyon afişi yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emin Alper’in Gümüş Ayı ödüllü filmi ‘Kurtuluş’ 6 Mart’ta vizyonda
Görsel: Filmden bir sahne.

“Kurak Günler”, “Kız Kardeşler”, “Abluka” ve “Tepenin Ardı” filmlerinin yönetmeni Emin Alper’in yeni filmi “Kurtuluş”, 6 Mart Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor.

Filmin vizyon afişi bugün yayıma girdi.

76. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan film, korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce köylerini terk etmek zorunda kalan Bezariler arasında geçen toprak çatışmasını konu alıyor.

Alper’in beşinci uzun metrajlı filminin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman yer alıyor. (TY)

Berlinale’de Gümüş Ayı’yı kazanan Emin Alper’den dayanışma mesajı
Berlinale’de Gümüş Ayı’yı kazanan Emin Alper’den dayanışma mesajı
21 Şubat 2026
Haber Yeri
İstanbul
emin alper kurtuluş 76. Berlin Film Festivali Gümüş Ayı
ilgili haberler
Berlinale’de Gümüş Ayı’yı kazanan Emin Alper’den dayanışma mesajı
21 Şubat 2026
/haber/berlinalede-gumus-ayiyi-kazanan-emin-alperden-dayanisma-mesaji-316956
Berlinale’de Altın Ayı İlker Çatak’ın, Gümüş Ayı Emin Alper’in oldu
21 Şubat 2026
/haber/berlinalede-altin-ayi-ilker-catakin-gumus-ayi-emin-alperin-oldu-316954
Sinemacı Emin Alper’den Çankaya Belediyesi önünde açıklama
22 Mayıs 2025
/haber/sinemaci-emin-alperden-cankaya-belediyesi-onunde-aciklama-307657
Emin Alper kimdir?
7 Aralık 2023
/haber/emin-alper-kimdir-288983
Emin Alper, Duhok Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma jüri başkanı
7 Aralık 2023
/haber/emin-alper-duhok-uluslararasi-film-festivalinde-uluslararasi-yarisma-juri-baskani-288982
HRANT DİNK'İN KATLEDİLİŞİNİN 16. YILI
Emin Alper: Biz Hrant'a söz verdik, bu hikâyeyi değiştireceğiz
19 Ocak 2023
/haber/emin-alper-biz-hrant-a-soz-verdik-bu-hikayeyi-degistirecegiz-273048
Emin Alper'in 'Kurak Günler'ine Hırvatistan'dan üç ödül
25 Temmuz 2022
/haber/emin-alper-in-kurak-gunler-ine-hirvatistan-dan-uc-odul-264951
"KURAK GÜNLER" CANNES'DA PRÖMİYER YAPTI
Emin Alper Cannes'da konuştu: Aklımız ve kalbimiz Çiğdem'le
23 Mayıs 2022
/haber/emin-alper-cannes-da-konustu-aklimiz-ve-kalbimiz-cigdem-le-262227
Emin Alper: Dava Açıldığını 'Kız Kardeşler'in Setinde Öğrendim"
22 Eylül 2019
/haber/emin-alper-dava-acildigini-kiz-kardesler-in-setinde-ogrendim-213379
AKADEMİSYEN YARGILAMALARI
Emin Alper'in Beyanı
19 Nisan 2018
/haber/emin-alper-in-beyani-196302
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Berlinale’de Gümüş Ayı’yı kazanan Emin Alper’den dayanışma mesajı
21 Şubat 2026
/haber/berlinalede-gumus-ayiyi-kazanan-emin-alperden-dayanisma-mesaji-316956
Berlinale’de Altın Ayı İlker Çatak’ın, Gümüş Ayı Emin Alper’in oldu
21 Şubat 2026
/haber/berlinalede-altin-ayi-ilker-catakin-gumus-ayi-emin-alperin-oldu-316954
Sinemacı Emin Alper’den Çankaya Belediyesi önünde açıklama
22 Mayıs 2025
/haber/sinemaci-emin-alperden-cankaya-belediyesi-onunde-aciklama-307657
Emin Alper kimdir?
7 Aralık 2023
/haber/emin-alper-kimdir-288983
Emin Alper, Duhok Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma jüri başkanı
7 Aralık 2023
/haber/emin-alper-duhok-uluslararasi-film-festivalinde-uluslararasi-yarisma-juri-baskani-288982
HRANT DİNK'İN KATLEDİLİŞİNİN 16. YILI
Emin Alper: Biz Hrant'a söz verdik, bu hikâyeyi değiştireceğiz
19 Ocak 2023
/haber/emin-alper-biz-hrant-a-soz-verdik-bu-hikayeyi-degistirecegiz-273048
Emin Alper'in 'Kurak Günler'ine Hırvatistan'dan üç ödül
25 Temmuz 2022
/haber/emin-alper-in-kurak-gunler-ine-hirvatistan-dan-uc-odul-264951
"KURAK GÜNLER" CANNES'DA PRÖMİYER YAPTI
Emin Alper Cannes'da konuştu: Aklımız ve kalbimiz Çiğdem'le
23 Mayıs 2022
/haber/emin-alper-cannes-da-konustu-aklimiz-ve-kalbimiz-cigdem-le-262227
Emin Alper: Dava Açıldığını 'Kız Kardeşler'in Setinde Öğrendim"
22 Eylül 2019
/haber/emin-alper-dava-acildigini-kiz-kardesler-in-setinde-ogrendim-213379
AKADEMİSYEN YARGILAMALARI
Emin Alper'in Beyanı
19 Nisan 2018
/haber/emin-alper-in-beyani-196302
Sayfa Başına Git