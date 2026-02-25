Emin Alper’in Gümüş Ayı ödüllü filmi ‘Kurtuluş’ 6 Mart’ta vizyonda

“Kurak Günler”, “Kız Kardeşler”, “Abluka” ve “Tepenin Ardı” filmlerinin yönetmeni Emin Alper’in yeni filmi “Kurtuluş”, 6 Mart Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor.
Filmin vizyon afişi bugün yayıma girdi.
Emin Alper’in 76. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü kazanan yeni filmi Kurtuluş, 6 Mart Cuma günü vizyona giriyor.— Emin Alper Official (@eminalpermovies) February 25, 2026
Kurtuluş’un vizyon afişi şimdi yayında!✨#Kurtuluş 6 Mart’ta sinemalarda. #EminAlper pic.twitter.com/O0tGqNwm01
76. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan film, korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce köylerini terk etmek zorunda kalan Bezariler arasında geçen toprak çatışmasını konu alıyor.
Alper’in beşinci uzun metrajlı filminin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman yer alıyor. (TY)