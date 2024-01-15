ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 11:48
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 12:02
1 dk Okuma

Emin Alper rejisiyle 'Öteki', sezon boyunca sahnede

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı oyun, Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Emin Alper rejisiyle 'Öteki', sezon boyunca sahnede

Emin Alper'in Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye taşıdığı “Öteki” oyunu, 12 Ocak’taki prömiyerinin ardından sezon boyunca farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı oyun, Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşuyor.

Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat ve 1 Mart’ta ise Maximum Uniq Hall’da tiyatroseverlerle yeniden buluşacak.

Oyun, "Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız" sorusu üzerine kurulu.(AÖ)

tiyatro emin alper
ilgili haberler
Kurak Günler: Yanıklar’da Pekmez olmak
31 Aralık 2022
/yazi/kurak-gunler-yaniklar-da-pekmez-olmak-272145
Mikrokosmos bir film: Kurak Günler
9 Kasım 2022
/yazi/mikrokosmos-bir-film-kurak-gunler-269699
Emin Alper: Dava Açıldığını 'Kız Kardeşler'in Setinde Öğrendim"
22 Eylül 2019
/haber/emin-alper-dava-acildigini-kiz-kardesler-in-setinde-ogrendim-213379
ilgili haberler
Kurak Günler: Yanıklar’da Pekmez olmak
31 Aralık 2022
/yazi/kurak-gunler-yaniklar-da-pekmez-olmak-272145
Mikrokosmos bir film: Kurak Günler
9 Kasım 2022
/yazi/mikrokosmos-bir-film-kurak-gunler-269699
Emin Alper: Dava Açıldığını 'Kız Kardeşler'in Setinde Öğrendim"
22 Eylül 2019
/haber/emin-alper-dava-acildigini-kiz-kardesler-in-setinde-ogrendim-213379
Sayfa Başına Git