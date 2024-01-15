Emin Alper rejisiyle 'Öteki', sezon boyunca sahnede

Emin Alper'in Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye taşıdığı “Öteki” oyunu, 12 Ocak’taki prömiyerinin ardından sezon boyunca farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı oyun, Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşuyor.

Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat ve 1 Mart’ta ise Maximum Uniq Hall’da tiyatroseverlerle yeniden buluşacak.

Oyun, "Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız" sorusu üzerine kurulu.(AÖ)