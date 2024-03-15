EMEP’ten, İliç’teki maden faciasında Murat Kurum’un da yargılanması için suç duyurusu

Emek Partisi (EMEP), Erzincan İliç Çöpler altın madeninde 9 işçinin liç yığını altında kaldığı faciayla ilgili sorumluğu olanların yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sadece şirket yetkililerinin değil, madenin işletme ve kapasite artırımına onay veren kamu görevlileri ile yöneticilerin de yargılanması gerektiğini söyledi.

Aslan itirazlara rağmen madenin kapasite artışına onay veren dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, şimdinin ise AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olan Murat Kurum’u yargılanması gerekenlerin başına koydu.

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“Bunun siyasi sorumluluğu, tek adam rejimi ve İstanbul'u yönetmeye talip olan Murat Kurum’a aittir” diyen Aslan, “Aileler ve Türkiye kamuoyu 32 gündür İliç’te yaşanan bu katliamda sorumluların açığa alınmasını bekliyor. 32 gündür İliç’te suçüstü yakalananların tutuklanmasını bekliyor” dedi.

İliç’te yaşananın bir kaza değil açık bir cinayet olduğunu belirtip “Bu iktidar, bu düzen tıpkı Soma’da olduğu gibi Ermenek’te olduğu gibi, Amasra’da ve diğer iş cinayetlerinde olduğu gibi suçüstü yakalandı” diye konuştu.

“Baroların, çevre örgütlerinin, TMMOB’nin, siyasi partilerin uyarılarına rağmen altın tekelinin oradan daha fazla maden çıkarması için tüm kurallar altüst edildi. ÇED raporları maden şirketlerinin istediği biçimde çıkarıldığı, daha önce kapatılmasına rağmen Murat Kurum tarafından madenin yeniden açılması için talimat verildiği, raporlar gizlendiği faciadan sonra açığa çıktı” dedi.

Kurum’un en az maden şirketinin yöneticileri kadar suçlu ve 9 kişinin ölmesinden sorumlusu olduğunu ifade eden Aslan “Etkin bir yargı süreci derhal başlatılmalı. Sadece şirket yetkilileri değil ölüm madenin işletme ve kapasite artırımına onay veren kamu görevlileri ve yöneticileri de yargılanmalı. Bu madenin işletilmesinde, çalıştırılmasında bürokratından bakanına kadar hangi kademede yer alırsa alsın mutlaka soruşturma açılarak yargılanmalarının önü açılmalı” diyerek süreç için taleplerini dile getirdi.

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(HA)