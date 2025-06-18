EMEP Milletvekili Karaca, tutuklu gazeteci Erkılınç'ı Adalet Bakanı’na sordu

Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, 1 Mayıs ile ilgili yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Perihan Sevda Erkılınç’ın hukuksuz biçimde cezaevine konulduğunu belirterek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu.

Önergede, gazeteci Erkılınç’ın 29 Nisan’da gözaltına alındığı, ifadesi dahi alınmadan ve savcılığa çıkarılmadan doğrudan tutuklandığı vurgulandı.

Tutuklama gerekçeleri arasında 1 Mayıs’a ilişkin yaptığı haberler, katıldığı basın açıklamaları ve kişisel telefonundaki haber fotoğrafları yer aldı.

Ayrıca, Özgür Gelecek gazetesinin sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımların da, herhangi bir teknik inceleme olmaksızın Erkılınç’a ait olduğu iddiasıyla suçlama konusu yapıldığı ifade edildi.

Sevda Karaca, bu durumun yalnızca basın özgürlüğüne değil, aynı zamanda sağlık ve yaşam hakkına da açık bir müdahale olduğunu söyledi.

Çölyak hastası olan gazeteci Erkılınç’ın cezaevinde uygun beslenme ve tedaviye erişemediğine dikkat çeken Karaca, “Bu durum, işkence ve kötü muamele yasağının ihlalidir” dedi.

Karaca'nın Adalet Bakanı’na yönelttiği sorular arasında şu başlıklar yer aldı:

Perihan Sevda Erkılınç’ın ifadesi alınmadan tutuklanmasının yasal gerekçesi nedir?

İfadesi alınmadan tutuklama kararı verilmesi usule uygun mudur?

Basın açıklaması takip etmek ve haber fotoğrafı çekmek hangi yasal düzenlemeye göre suç sayılmaktadır?

Muhalif bir gazetede muhabirlik yapmak, yargı tarafından suç şüphesi olarak mı değerlendirilmektedir?

Çölyak hastası bir tutuklunun özel diyet ihtiyacının karşılanmamasından kim sorumludur?

Erkılınç’ın sağlık durumuna ilişkin Bakanlıkta herhangi bir bilgi mevcut mudur?

Cezaevlerinde kronik hastalığı olan tutuklular için kaç kişiye özel beslenme ve tedavi uygulanmaktadır?

Basın ve ifade özgürlüğünü zedeleyen bu tür tutuklamalara ilişkin Bakanlığın değerlendirmesi nedir?

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(EMK)