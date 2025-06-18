ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 08:13
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 16:04
2 dk Okuma

EMEP Milletvekili Karaca, tutuklu gazeteci Erkılınç'ı Adalet Bakanı’na sordu

Çölyak hastası olan gazeteci Erkılınç’ın cezaevinde uygun beslenme ve tedaviye erişemediğine dikkat çeken Karaca, “Bu durum, işkence ve kötü muamele yasağının ihlalidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
EMEP Milletvekili Karaca, tutuklu gazeteci Erkılınç'ı Adalet Bakanı’na sordu

Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, 1 Mayıs ile ilgili yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Perihan Sevda Erkılınç’ın hukuksuz biçimde cezaevine konulduğunu belirterek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu.

Önergede, gazeteci Erkılınç’ın 29 Nisan’da gözaltına alındığı, ifadesi dahi alınmadan ve savcılığa çıkarılmadan doğrudan tutuklandığı vurgulandı.

Tutuklama gerekçeleri arasında 1 Mayıs’a ilişkin yaptığı haberler, katıldığı basın açıklamaları ve kişisel telefonundaki haber fotoğrafları yer aldı.

Ayrıca, Özgür Gelecek gazetesinin sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımların da, herhangi bir teknik inceleme olmaksızın Erkılınç’a ait olduğu iddiasıyla suçlama konusu yapıldığı ifade edildi.

Sevda Karaca, bu durumun yalnızca basın özgürlüğüne değil, aynı zamanda sağlık ve yaşam hakkına da açık bir müdahale olduğunu söyledi.

Çölyak hastası olan gazeteci Erkılınç’ın cezaevinde uygun beslenme ve tedaviye erişemediğine dikkat çeken Karaca, “Bu durum, işkence ve kötü muamele yasağının ihlalidir” dedi.

Karaca'nın Adalet Bakanı’na yönelttiği sorular arasında şu başlıklar yer aldı:

  • Perihan Sevda Erkılınç’ın ifadesi alınmadan tutuklanmasının yasal gerekçesi nedir?
  • İfadesi alınmadan tutuklama kararı verilmesi usule uygun mudur?
  • Basın açıklaması takip etmek ve haber fotoğrafı çekmek hangi yasal düzenlemeye göre suç sayılmaktadır?
  • Muhalif bir gazetede muhabirlik yapmak, yargı tarafından suç şüphesi olarak mı değerlendirilmektedir?
  • Çölyak hastası bir tutuklunun özel diyet ihtiyacının karşılanmamasından kim sorumludur?
  • Erkılınç’ın sağlık durumuna ilişkin Bakanlıkta herhangi bir bilgi mevcut mudur?
  • Cezaevlerinde kronik hastalığı olan tutuklular için kaç kişiye özel beslenme ve tedavi uygulanmaktadır?
  • Basın ve ifade özgürlüğünü zedeleyen bu tür tutuklamalara ilişkin Bakanlığın değerlendirmesi nedir?
Medya Gözlem Raporları
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024
BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sevda Karaca tutuklu gazeteciler Sevda Erkılıç tutuklu gazetecilere özgürlük
ilgili haberler
Tutuklu gazeteci Sevda Erkılınç sağlığa erişim hakkı istiyor
18 Haziran 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-sevda-erkilinc-sagliga-erisim-hakki-istiyor-308560
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024
/proje/medya-gozlem-raporlari-285351
Medyada alternatif arayışlar ve medya gözlem merkezleri
26 Eylül 2023
/yazi/medyada-alternatif-arayislar-ve-medya-gozlem-merkezleri-285401
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023
/proje/bia-medya-gozlem-veritabani-285344
"BİA Medya Gözlem Raporlarıyla İfade Özgürlüğünün 20 Yılı" webinarına çağrı
15 Kasım 2022
/haber/bia-medya-gozlem-raporlariyla-ifade-ozgurlugunun-20-yili-webinarina-cagri-269956
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tutuklu gazeteci Sevda Erkılınç sağlığa erişim hakkı istiyor
18 Haziran 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-sevda-erkilinc-sagliga-erisim-hakki-istiyor-308560
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024
/proje/medya-gozlem-raporlari-285351
Medyada alternatif arayışlar ve medya gözlem merkezleri
26 Eylül 2023
/yazi/medyada-alternatif-arayislar-ve-medya-gozlem-merkezleri-285401
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023
/proje/bia-medya-gozlem-veritabani-285344
"BİA Medya Gözlem Raporlarıyla İfade Özgürlüğünün 20 Yılı" webinarına çağrı
15 Kasım 2022
/haber/bia-medya-gozlem-raporlariyla-ifade-ozgurlugunun-20-yili-webinarina-cagri-269956
Sayfa Başına Git