EMEP Milletvekili Karaca “TÜGVA’nın yaz okullarını” sordu

Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile bireylerinin yönetici kadrolarını oluşturduğu ve kamuda torpil listeleri ile gündem olan Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yaz okulu için Antep’te 135 okul tahsis edilmesini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

“Yaz okullarında hangi dersler verildi?”

Karaca şöyle dedi:

“Kültürel, Sportif Faaliyetler ile Bilim ve Sanat Faaliyetlerinin Yapılmasına İlişkin İşbirliği” protokolüne dayanan bu tahsis ile vakfın faaliyetleri için açık tutulan okulların elektrik, su ve yemek giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığı; Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerinde, TÜGVA’nın kursları için Halk Eğitim Merkezleri’nden 458 Kur’an öğretimi sertifikası alan usta öğreticinin görevlendirildiği, bu kişilerin toplam 19 bin 388 öğrenci katıldığı kurslarda Kur’an, hadis, temel dini bilgiler gibi dersler verildiği ileri sürülmektedir. “

Sevda Karaca, çocukların okula kilometrelerce yürüyerek gittiği, deprem sonrası okulların bir kısmının faaliyet yürütemediği, çocukların yeterli gıdaya erişemediği göz önüne alındığında; “Bütçe gerekçe gösterilerek okul öncesi eğitimde çocukların okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek hakkı ortadan kaldırılmışken, bütçenin dini eğitimlere ayrılmasının izahı ve amacı nedir?” diye sordu.

Sevda Karaca, ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den şu sorulara yanıt istedi.

1- Halk Eğitim Merkezleri’nden görevlendirilen 458 usta öğreticinin uzmanlık alanları nedir?

2- Yaz okullarında hangi dersler verildi?

3- Bu eğitimlere katılan çocukların yaş aralığı ve cinsiyet dağılımı nedir?

4- Gaziantep’in depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaz döneminde telafi eğitimi gerçekleştirildi mi?

5- Önergeye konu kursların her türlü gideri için Bakanlığınızca hangi kalemler için ne kadar bütçe ayrıldı mı?

6- Protokole dayanan yaz kursları, başka şehirlerde de uygulanmış mıdır? Uygulanmışsa hangi şehirlerdir?

7- Bakanlığınız başkaca dernek ya da vakıfla benzer faaliyetler yürütmekte midir?

8- Çocukların okula kilometrelerce yürüyerek gittiği, deprem sonrası okulların bir kısmının faaliyet yürütemediği, çocukların yeterli gıdaya erişemediği göz önüne alındığında; bütçe gerekçe gösterilerek okul öncesi eğitimde çocukların okullarda 1 öğün ücretsiz yemek hakkı ortadan kaldırılmışken, bütçenin dini eğitimlere ayrılmasının izahı ve amacı nedir?

9- Bakanlığınız ve TÜGVA arasındaki benzer mahiyetteki protokoller daha önce Danıştay tarafından iptal edilmesine karşın eğitimlerin dini vakıflarca verilmesinde Bakanlığınızın ısrarı nedendir? Kamusal eğitimin sorumlusu devlet değil midir?