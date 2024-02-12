EMEP Milletvekili Karaca: Kaç Kürtçe tiyatro oyunu iptal edildi?

Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi yönetiminin iptal ettiği Şano Ar’ın Kürtçe Tiyatro oyunu “Qral û Travis”i Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.

Şano Ar tarafından sahnelenen “Qral û Travis” isimli tiyatro oyunu, sahnelenmesi beklenen 11 Şubat tarihinden 1 gün önce, Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi yönetimi tarafından gerekçesiz bir şekilde iptal edilmişti. Milletvekili Sevda Karaca, oyunun daha önce de Patnos Kaymakamlığı tarafından engellendiğini hatırlatarak; tiyatro yönetiminin ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti.

EMEP’li Karaca, Bakan Ersoy’dan şu soruların yanıtını istedi:

1- Bakanlığınıza bağlı bir kültür sanat merkezinde sahnelenecek olan “Qral u Travis” oyunun iptal edilmesinin nedeni nedir? Bu iptal emri Bakanlığınız tarafından mı verilmiştir? Bakanlığınız bu konuda bilgi sahibi mi?

2- Sahnelenmesi Ağrı ve Gaziantep olmak üzere iki kere iptal edilen oyunun iptal edilen yerlerde gösterilmesi için Bakanlığınız ne tür adımlar atacak

3- 2020-2024 yılları arasında Türkiye genelinde Kürtçe olup iptal edilen ya da yasaklanan tiyatro oyunu, film gösterimi ve konser sayısı kaç?

4- Bakanlığınızın destek sunduğu yahut bizzat üstlendiği; Kürtçe kültür-sanat etkinliği yahut kültürel üretim projesi var mı?

5- Bakanlığınız Kürtçe dışındaki dillerdeki kültür-sanat üretimleri için yasaklama yahut iptal kararları söz konusu olıyor mu?

6- Kürt ulusunun anadillerinde kültür-sanata erişebilmelerini sağlamak ve kolaylaştırmak için ne tür çalışmalarınız bulunuyor mu?

7- Kürt sanatçıların maruz kaldığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için nasıl çalışmalarınız bulunuyor mu?

Oyunun içeriği

Yeni Yaşam'da ye alan habere göre, Travis Pine (Qral û Travîs); Travis, ABD hükümeti tarafından çok kez hayal kırıklığına uğramış, işinden atılmış, açlık sınırında yaşıyor olmasına rağmen ülkesini çok seven ve ülkedeki sorunlara karşı duyarsız kalamayan orta gelirli bir vatandaştır.

Travis, başkanın ülkeyi kötü yönettiğini ve durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini düşünür ve onu eleştiren mektuplar yazmaya başlar. Başkanın bu mektupları okuyup olumsuz etkilenmesi neticesinde bir gün kapısı FBI ajanı Tom Walker tarafından çalınır. Ajan Walker’ın görevi Travis Pine’ı başkana yazdığı mektuplara bir son vermesini sağlamaktır.

Oyun, huysuz ihtiyar Travis Pine üzerinden güncel, komik ve eğlenceli bir hikaye anlatıyor. Ayrıca ABD hükümeti ve kompleksli yöneticilerinin dünyaya ve insanlığa verdiği ağır hasarları gözler önüne seriyor.

(EMK)