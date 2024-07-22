EMEP'li Bayhan’dan Yerlikaya’ya: Ahmed Aabo için adım atacak mısınız?

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelttiği yazılı soru önergesinde, Türkiye'de yaşayan ve geçici koruma ya da uluslararası koruma altında bulunan mültecilerin geri dönüş süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Ahmed Aabo, Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde ölüme terk edildi

Milletvekili Bayhan, zorla geri göndermeler ve Geri Gönderme Merkezleri'nde (GGM) yaşanan ihlallerin, sürecin "rızaya dayalı" olduğu iddialarını gölgelediğini belirtti.

Bayhan, mültecilerin insani şartlara uygun olmayan ortamlarda, kolluk kuvvetlerinin işkence, darp, hakaret ve kötü muamelesine maruz kalarak yaşamak zorunda kaldığını vurguladı. Özellikle Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Ahmed Aabo'nun ilaçlarına erişememesi ve zorla geri gönderilme sürecinin başlatılmasının, insan hakları ihlallerinin son örneği olduğunu belirtti.

"Hukuku ihlal ettiği açık olan karardan geri dönecek misiniz?"

Bayhan'ın yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

Ahmed Aabo örneğinde olduğu gibi, HIV pozitif veya bulaşıcı hastalığı olan kişilerin geçici koruma statülerinin iptali Türkiye'nin de imzaladığı Cenevre Sözleşmesi ile çelişmektedir. Sağlık, insan hakları ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği açık olan bu karardan geri dönecek misiniz?

Ahmed Aabo'nun durumu gibi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle G-78 tahdit kodunun işletildiği ve koruma statüsünün kaldırıldığı mülteci sayısı kaçtır?

Ahmed Aabo gibi hastalığı olan bireylerin tedavi sürecinin kesintiye uğramaması ve ilaçlarını düzenli alabilmeleri için bir adım atacak mısınız?

Geri Gönderme Merkezlerinde tutulan mültecilerin sağlık haklarını ihlal eden eylemlerde bulunan sorumlulara nasıl bir cezai işlem uygulanıyor mu?

Geri Gönderme Merkezlerinde uluslararası hukukun dışına çıkan kötü muamele, işkence ve tecrit gibi eylemlerin izlenmesi ve düzenli raporlarının kamuoyuyla paylaşılması ve sorumluların açığa çıkarılması için bir adım atmayı planlıyor musunuz? Bu merkezlerin sivil toplum kuruluşlarının denetimine açılması için bir düzenlemeniz olacak mı?

Kendi ülkesine geri gönderildiğinde sağlık hizmetlerine erişememe veya kötü muameleye maruz kalma riski bulunan kişilerin, bu tür uygulamalardan korunması için bir önlem alıyor musunuz? Yoksa ucuz işgücü olarak canı ve kanı pahasına en ağır koşullarda çalışmak zorunda olan mültecilerden verim alınamadığında sizin için yaşam hakları da mı ortadan kalkıyor?

(EMK)