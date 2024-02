EMEP: Konut müjdesinin arkasında büyük bir talan var

Emek Partisi (EMEP), 6 Şubat depreminin yıldönümünde, "iktidarın söylediği 6 yalana", deprem bölgesindeki durumu yerinde değerlendirerek 6 gerçekle yanıt verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin birinci yılında konut dağıtımı için yaptığı açılışlara gönderme yapan EMEP Milletvekili Sevda Karaca, konut müjdelerinin arka planında büyük bir talan olduğunu, deprem bölgesindeki kentlerde yapılan ihalelerin AKP ile bağlantılı şirketlere verildiğini belirtti, Antep'te yapılan “adrese teslim ihaleleri” anlattı.

11 ili ve milyonlarca insanın hayatını değiştiren depremlerin, tek adam rejimi altında bir katliama dönüştüğünü belirten Karaca “Sorumluluğunun üstünü asrın felaketi diyerek örtmek isteyen iktidar, bu felaketi de Allah’ın bir lütfuna çevirmekten geri durmadı” dedi.

“İhaleler yandaş şirketlere”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin birinci yılında konut dağıtımı için yaptığı açılışlara gönderme yapan Karaca konut müjdelerinin arka planında büyük bir talan olduğunu, deprem bölgesindeki kentlerde yapılan ihalelerin AKP ile bağlantılı şirketlere verildiğini belirtti.

Milletvekili olduğu Antep’i örnek gösteren Karaca “Kilis ve Antep’te Akgün inşaat, Gold Yapı, May Yapı, YDA İnşaat öne çıkıyor. Bu şirketler AKP ile bağlantılı sermaye gruplarından oluşuyor. Örneğin, Gaziantep Gold Yapı’nın referanslarında AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TOKİ ve Tapu Kadastro gibi kurumlar var. Gaziantep’te afet konutları ihalesi alan şirketlerden May İnşaat ve Doğcan İnşaat iki ayrı şirket gibi görünse de aynı aileye aitler. May İnşaat’ın asıl sahibi AKP’li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ama belediye başkanı olduktan sonra hisselerini Ahmet Yarka ve Doğukan Yarka’ya devretmiş” dedi.

“Tarım arazileri talana açıldı”

Depremzedelere konut vaadinin ve kamu binalarının yeniden inşası söyleminin ardında bir başka büyük yıkım olduğunu ifade eden Karaca, yeni konut bahanesiyle tarım arazileri gözden çıkarıldığını, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle konut inşası için mera ve orman arazilerinin imara açıldığını söyledi.

Karaca “Bugüne kadar çevresel tahribata yol açacağı için halkın karşı çıktığı ne kadar proje varsa, ÇED kararları idare mahkemelerinde iptal edilmiş ne kadar petrokimya tesisi, sanayi bölgesi vs. varsa ‘deprem yatırımı’ adı altında önü açıldı. Organize sanayi bölgelerine yeni araziler tahsis edildi. Patronlara yeni teşvikler verildi. Hafriyatlar, ekolojik kıymeti olan yerlere döküldü. Depremden sonra yüzlerce maden ocağı izni çıkarıldı” dedi.

Talepler

Karaca kurulacak yeni kentler için taleplerini şöyle sıraladı:

“Rant için değil; sağlıklı ve güvenli barınma hakkına uygun, depreme dirençli yaşanılabilir kentler için şehir planlamaları yapılmalı. Kamuya ait taşınmazların özelleştirilmesi, el konularak emekçi semtlerinin sermaye birikimine açılması ve emekçilerin yaşadıkları bölgelerden şehir dışına itilmesine ilişkin düzenlemeler geri çekilmeli."

"Bilim insanlarının, meslek odalarının, üniversitelerin, sendikaların ve bilimin dahil olduğu bir uygulamayla herkese eşit, sağlıklı, güvenlikli yaşama koşulları sunulmalı. Bunlar hayal değil. Ama bir şartı var! Sağlıklı ve güvenli çalışmak, yaşamak için örgütlenme ve mücadele."

(EMK)