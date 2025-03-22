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Yayın Tarihi: 22 Mart 2025 15:59
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2025 16:16
3 dk Okuma

EMEP Başkanı Aslan: Hükümet krizi unutturmak için baskıları arttırıyor

Aslan, "Cumhur İttifakı ne kadar meşruysa, Türkiye İttifakı veya Millet İttifakı da o kadar meşrudur. Bunu açıkça biliyoruz ve bu çifte standardı kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
EMEP Başkanı Aslan: Hükümet krizi unutturmak için baskıları arttırıyor
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Saraçhane’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye’nin güncel ekonomik ve siyasal meseleleri ele alınırken, emekçilerin yaşadığı zorluklar ve artan baskı politikalarına karşı ortak mücadele vurgusu yapıldı.

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Aslan, milyonlarca emeklinin 14.500 TL gibi yetersiz bir maaşla hayatta kalmaya çalıştığını belirterek, hükümetin sunduğu ek ödemelerin çözüm olmaktan uzak olduğunu ifade etti. Öte yandan, iktidarın harcamalarına dikkat çeken Aslan, "Sarayın bir günlük harcaması 4.479 emekli maaşına denk geliyor" diyerek ekonomik adaletsizliğe tepki gösterdi.

Aslan, hükümetin ekonomik ve siyasal krizleri unutturmak için baskı politikalarını artırdığını, gece yarısı operasyonları ve gözaltılarla demokratik hakların engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Demokratik toplum örgütlerine ve muhalefete yönelik operasyonlara da değinen Aslan, geçtiğimiz günlerde Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yapılan baskınlarda Eş Sözcü Selma Barbaros ve birçok siyasetçinin gözaltına alındığını hatırlattı.

Ayrıca, Antep’te Bir Teksen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in de benzer bir şekilde gözaltına alınmasının, iktidarın eleştiriye tahammülsüzlüğünün bir göstergesi olduğunu söyledi. Aslan, baskılara boyun eğmeyeceklerini ve emekçiler ile halkın demokratik haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Cumhur İttifakı ne kadar meşruysa, Türkiye İttifakı veya Millet İttifakı da o kadar meşrudur"

EMEP Başkanı Seyit Aslan, Rûdaw İstanbul muhabiri Ömer Sönmez'in "İmamoğlu'nun ifade verdiği ikinci soruşturmanın suçlama konusu olan kent uzlaşısı kriminalize mi edilmeye çalışılıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:​​​​​​​​​​​​​​​​

“Erdoğan her zaman şunu söyledi: ‘Türkiye’yi koalisyonlardan kurtaracağız. Koalisyonlar, Türkiye’nin gelişmesinin önünde bir engel,’ diyordu. Ancak daha sonra, yapılan yasal değişikliklerle Cumhur İttifakı adı altında bir koalisyon kuruldu. Bugün baktığımızda, aslında Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında bir koalisyon hükümeti vardır.

"Ancak kendi oluşturdukları bu ittifaka meşruiyet tanırken, başka partilerin ittifak yapmasını eleştirmek, bunu bir mağduriyet meselesi hâline getirmek kabul edilemez. Türkiye’de siyasi partilerin ittifak yapma, seçimlere birlikte girme ve ortak başvuru yapma hak ve özgürlükleri vardır. Cumhur İttifakı ne kadar meşruysa, Türkiye İttifakı veya Millet İttifakı da o kadar meşrudur. Bunu açıkça biliyoruz ve bu çifte standardı kabul etmek mümkün değildir.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Seyit Aslan EMEP İBB operasyonu özgür özel ekrem imamoğlu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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