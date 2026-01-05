ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:27 5 Ocak 2026 11:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 11:45 5 Ocak 2026 11:45
Okuma Okuma:  3 dakika

Emeklilerin zam oranı yüzde 12,19

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre alacağı yüzde 12,19’luk zamla en düşük emekli maaşı 18 bin 938 TL’ye yükseldi. 18 bin 938 TL bugünün kuruyla yaklaşık 439 dolara tekabül ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emeklilerin zam oranı yüzde 12,19
Fotoğraf: kocasinan.bel.tr

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yılın son enflasyon verisi olan aralık tahminlerini yayınlamasıyla emekli zam oranları da netlik kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında kullanılan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 oldu. En düşük emekli maaşı 18 bin 938 TL oldu. Bu tutar bugünün kuruyla yaklaşık 439 dolar ediyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 55. maddesine göre, SGK’nın bağladığı gelir ve aylıklar her yıl Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde, bir önceki 6 aylık dönemdeki TÜİK TÜFE değişimi kadar arttırılıyor.

Buna göre de zamlı maaş tahmini maaş zam oranları şöyle olacak:

Mevcut maaşZam oranıZamlı maaş
16.880 TL (en düşük)%12,1918.938 TL (en düşük)
17.000 TL%12,1919.072 TL
18.000 TL%12,1920.194 TL
19.000 TL%12,1921.316 TL
20.000 TL%12,1922.438 TL
21.000 TL%12,1923.559 TL
22.000 TL%12,1924.681 TL
23.000 TL%12,1925.803 TL
24.000 TL%12,1926.925 TL
25.000 TL%12,1928.047 TL
26.000 TL%12,1929.169 TL
27.000 TL%12,1930.291 TL
28.000 TL%12,1931.413 TL
29.000 TL%12,1932.535 TL
30.000 TL%12,1933.657 TL

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
emekliler emekli maaşı emekli maaşı zam
ilgili haberler
Aylık enflasyon yüzde 0,89 geldi, gıdadaki artış TÜFE'nin üzerinde
5 Ocak 2026
/haber/aylik-enflasyon-yuzde-0-89-geldi-gidadaki-artis-tufe-nin-uzerinde-315235
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Aylık enflasyon yüzde 0,89 geldi, gıdadaki artış TÜFE'nin üzerinde
5 Ocak 2026
/haber/aylik-enflasyon-yuzde-0-89-geldi-gidadaki-artis-tufe-nin-uzerinde-315235
Sayfa Başına Git