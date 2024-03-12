Emeklilerin 10 bin TL ikramiye hayali Erdoğan’a takıldı

Emeklilere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinde beklenen olmadı. TBMM Genel Kurulunda 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan ikramiye tutarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onadı. Karar bugün 8. Yargı Paketini de içeren değişiklikle birlikte Resmi Gazete’de yayımlandı.

İkramiyenin 10 bin lira olacağı yönünde beklenti ve iddialar gerçekleşmedi. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışma iktisadı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'e göre ikramiyenin asgari ücrete oranı 2018'den bugüne yüzde 62’den yüzde 17’ye geriledi. Asgari ücretle paralel artış yapılması durumunda emeklinin bayram ikramiyesinin bugün 10 bin 609 TL olması gerekiyordu.

Ayrıca altı senede resmi enflasyon oranı tutarında artış yapılsa emekli ikramiyesi bugün 6 bin TL olacaktı. İkramiye altı senede enflasyona yedirilmiş oldu.

İkramiye tutarı (TL) Asgari ücret (TL) Asgari ücrete oranı (%) Olması gereken tutar (TL) İkramiyede bir bayramdaki kayıp tutar (TL) 2018 1.000 1.603,1 62,4 1.000 - 2019 1.000 2.020,9 49,5 1.261 -261 2020 1.000 2.324,7 43 1.451 -451 2021 1.100 2.825,9 38,9 1.763 -763 2022 1.100 4.253,4 25,9 2.654 -1.154 2023 2.000 8.506,8 23,5 5.308 -3.308 2024 3.000 17.002 17,6 10.609 -7.609

Kaynak: Aziz Çelik / X

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(HA)