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Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 10:39
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 11:18
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Emeklilerin 10 bin TL ikramiye hayali Erdoğan’a takıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere verilen ikramiyenin 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkartılmasını öngören yasal düzenlemeyi onadı. Emeklilerin 10 bin TL beklentisi boşa düştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Emeklilerin 10 bin TL ikramiye hayali Erdoğan’a takıldı

Emeklilere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinde beklenen olmadı. TBMM Genel Kurulunda 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan ikramiye tutarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onadı. Karar bugün 8. Yargı Paketini de içeren değişiklikle birlikte Resmi Gazete’de yayımlandı.

İkramiyenin 10 bin lira olacağı yönünde beklenti ve iddialar gerçekleşmedi. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışma iktisadı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'e göre ikramiyenin asgari ücrete oranı 2018'den bugüne yüzde 62’den yüzde 17’ye geriledi. Asgari ücretle paralel artış yapılması durumunda emeklinin bayram ikramiyesinin bugün 10 bin 609 TL olması gerekiyordu.  

Ayrıca altı senede resmi enflasyon oranı tutarında artış yapılsa emekli ikramiyesi bugün 6 bin TL olacaktı. İkramiye altı senede enflasyona yedirilmiş oldu.

  İkramiye tutarı (TL) Asgari ücret (TL)  Asgari ücrete oranı (%) Olması gereken tutar (TL) İkramiyede bir bayramdaki kayıp tutar (TL)
2018 1.000 1.603,1 62,4 1.000 -
2019 1.000 2.020,9 49,5 1.261 -261
2020 1.000 2.324,7 43 1.451 -451
2021 1.100 2.825,9 38,9 1.763 -763
2022 1.100 4.253,4 25,9 2.654 -1.154
2023 2.000 8.506,8 23,5 5.308 -3.308
2024 3.000 17.002 17,6 10.609 -7.609

Kaynak: Aziz Çelik / X

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