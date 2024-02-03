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Yayın Tarihi: 3 Şubat 2024 10:10
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2024 10:13
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Emeklilere ek zam Resmi Gazete'de

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Emeklilere ek zam Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

(HA)

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