Emekliler zam talebiyle meydanlarda

Emekli dernekleri ve sendikaları Türkiye genelinde eş zamanlı eylem yaptı, basın açıklaması düzenledi.

57 şehirde 86 farklı noktadaki eylemlerde emekliler seyyanen zam istedi. Anayasa Mahkemesine açılan davanın bir an önce sonuçlandırmasını talep etti.

Bir süre önce Türkiye genelindeki tüm emekli sivil toplum kuruluşları Emekli Sendikaları Platformu adı altında birleşmişti.

Emeklilerin sokağa çıktığı iller: Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Antep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Urfa, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

İstanbul’daki eylemin adliyesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi oldu. Burada konuşan DİSK’e bağlı Emekli-Sen MYK Üyesi Hikmet Yıldız, yüksek enflasyon karşısında emekli ve memur maaşlarının her geçen gün eridiğini söyledi. Yoksulluğun kalıcı hâle geldiğini belirtip “Saraylarda alınan kararlarla milyonların sofrasında zorunlu gıdalar azalıyor. Sofralardan her gün bir tabak eksiliyor” diye konuştu.

Yargı kararlarının uygulanmasına, hak arayan işçi ve sendikacılara yönelik baskılara ve seçilmiş belediyelere müdahalelere de tepki gösteren Yıldız, emeklilerin hak mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Sendikanın taleplerini sıralayan Yıldız, “Memurun ve emeklinin yıllardır biriken gelir kaybı telafi edilmelidir. Seyyanen zam derhal yapılmalıdır. Seyyanen zam bir lütuf değil, emeğin hakkıdır” dedi. İktidara “Emekliyi yoksulluğa mahkûm etmeyin” diye seslenen sendika yöneticisi, intibak yasasının da çıkarılmasını istedi.

Emeklilerin yalnızca geçim mücadelesi vermediğini belirten Yıldız, “Biz sadece ekmek mücadelesi vermiyoruz, demokrasi mücadelesi de veriyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Emeklilerinin aylıklarına hiç bir ekleme yapılmadı"

Daha sonra Tüm Emeklilerin Sendikası’nın hazırladığı ve seyyanen zam sürecini anlatan basın açıklaması okundu. Şunlar keydedildi:

"2023 yılında yapılan kamuoyu yoklamalarında AKP iktidarı, yaklaşan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde umduğunu bulamayacağını anlayınca, önemli vaatlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs 2023'te, seçimlere 3 gün kala, en düşük memur maaşını 22 bin lirayı bulacağını açıklarken, memur maaşlarındaki artışların memur emeklilerine de otomatik olarak yansıyacağını söyledi.

Aynı gün AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yapılacak düzenlemeye ilişkin, 'Bu düzenlemeden bütün emeklilerimiz de yararlanacak' açıklamasında bulundu.

Ancak seçimlerin ardından çıkarılan düzenlemede kamu görevlilerinin maaşlarına net 8077 TL seyyanen ödeme yapılırken, memur emeklilerinin aylıklarına hiç bir ekleme yapılmadı. Emeklilerin giderek toplumsal dengeleri değiştirmeye başladığı, kamu çalışanlarının iktidardan uzaklaştığı bir dönemde, AKP iktidarı, memurları yanına alıp, emeklilere de umut vererek, oy kayıplarını önlemeye çalıştı. Aradan geçen bunca zamana rağmen, emeklilere verilen vaatlere yönelik hiç bir adım atılmadı. Yaptığımız girişimlere hiç bir olumlu yanıt vermediler. Emekli sendikaları olarak, birçok örneğine tanık olduğumuz bu tarzın, emeklileri oyalama taktiği olduğu çok açıktı."

Çıkarılan yasada emeklilerin dışarıda tutulmasının 4688 sayılı kanuna ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunun vurgulandığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İktidar, yasanın arkasında dolanmış, meseleyi bir oldu bittiye getirmiş, adeta hile yapmıştır. Aklımıza şu soru gelmiyor değildir! Siyasi iktidar seyyanen zam emeklilere de verilecek diye açıklama yapıp, sonra caymasının nedeni o tutarları seçimlerde kullanmayı tasarlamış olabilir mi?

Bu soruya tatmin edici bir yanıt almış değiliz.

“İktidar yoksuldan yana değil”

Açıklama şöyle devam etti:

“Ayrıca memur emeklileri dışında kalan emeklilerin ezici bir çoğunluğu, dip aylık çeperinde aylık alan SGK, Bağ-Kur emeklilerine, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik hiç bir açıklama yapılmamıştır. Oysa sorunun çözümü; emekliler arasında ayrımcılığı değil, eşitliği temel alan bir düzenlemeyle, emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına yükseltilmesinden geçer. Bugün 25 bin 100 lirayı bulan seyanen zam bu kapsamda değerlendirilmeli ve bütün emeklilere verilmelidir. Tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çok sayıda girişimlerimiz, hak arama eylemlerimiz olmasına karşın, iktidar tarafından herhangi olumlu bir adım atılmamaya devam ediliyor. İktidar sesimizi duymalıdır.

Ne Cumhurbaşkanı, ne de bakanlıklar, ne de TBMM'de çoğunluğa sahip iktidar partisi ve ortakları sözünü tutmadı. Memur emeklileri için kulislerde 2024 yılı işaret edildiği lafları dolaştırıldı. Bu söylentiyi yayanlar, aslında seçimlerde oy kaygısıyla umut yaratmaya çalışıyorlardı. Beklenildiği gibi hiç bir adım atılmadı. Komik bir şekilde tatil yapacak emeklilerin kredi yurtlar kurumunda konaklayabileceklerini açıkladılar! Emeklinin tatil yapacak halleri mi vardır! Tok acın halinde ne anlar ki!

İktidar memur emeklilerine verilen sözü tutmadığı gibi, memur emeklisi dışında kalan emeklileri telafuz dahi etmediler. Ülke de adaletin, hukukun siyasal tercihlere göre biçimlendiğini biliyoruz. Yine de haksızlığın giderilmesi için bir umutla yargıya gidildi. Beklendiği gibi açılan davalar bir bir red edildi. Dava Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşındı. Sürecin ilk mahkemelerde emeklilerin lehine sonuçlanmamasını siyasi karar olarak değerlendiriyoruz. İktidarın tercihi emekten yana değildir. Emeklilerden yana değildir. İktidar yoksuldan yana değildir.”

(HA)