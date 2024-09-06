Emekliler, TÜİK binasına domates fırlattı

“Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın, haklarımızı istiyoruz” yazılı pankart arkasında toplanan emekliler, Beşiktaş'taki Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi önünde buluşup, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önüne yürüdü. Emekliler yol boyunca “Emekliyiz haklıyız, kazanacağız”, “Hırsız TÜİK, emekliler geliyor”, “AKP zammını al başına çal” sloganları attı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önüne gelen emekliler, burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını Hasan Kaşkır okudu.

“Siyasi iktidarın borazanlığını yapan TÜİK’ten hesap sormaya geldik” diyen Kaşkır, Emekli Meclisi olarak “Haklarımızı istiyoruz” kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Emekliler olarak taleplerini sıralayan Kaşkır şunları söyledi: Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın.

Maaş bağlama oranlarında 2008 yılı öncesine dönülsün.

Sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılsın.

İntibak yasası çıkartılsın.

Yılda 2 tam maaş ikramiye istiyoruz.

Promosyon ücretlerinin günün koşullarına göre arttılrılmasını istiyoruz.

Ek zam istiyoruz.

Emekliler sendika yasasının çıkarılmasını istiyoruz.

Son olarak TÜİK’in enflasyon madde sepetinde domatesi 6 lira göstermesine tepki gösteren Kaşkır şunları kaydetti:

"Bugün marketlerde 25-30 liraya zor aldığımız domatesin fiyatını enflasyonu düşük göstermek için 6 lira olarak gösteren TÜİK’e Emekli Meclisi üyeleri olarak pazarda 6 liraya bulduğumuz çürük domatesleri getirdik. Alın bu domatesleri menemen mi yapıyorsunuz, salça mı yapıyorsunuz, siz karar verin”

Emekliler basın açıklamasının bitmesinin ardında pazardan 6 liraya aldıkları çürük domatesleri TÜİK binasına fırlattı. Emeklilerin domates fırlatmasınına rdında polis müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından emekliler eylemini sonlandırdı.

(AD)