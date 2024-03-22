Emekliler Dayanışma Sendikası: Emeklilerin, yaşlıların sorunları görmezden gelinmemeli

Emekliler Dayanışma Sendikası, Uluslararası Yaşlılar Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir ekonomik sosyal politikalarınızla yaşamımızı sürdüremez olduk” dedi.

Birleşmiş Milletler, 1990 yılında “yaşlıların toplumdaki ve aile içerisindeki konumlarını korumak ve güçlendirmek amacıyla” 18-24 Mart tarihleri arası “Uluslararası Yaşlılar Haftası” olarak ilan edildi. Bu karar Türkiye içinde bağlayıcıdır.

“Yaşlıların da hayatı değerlidir” denilerek yapılan açıklama şöyle:



“Kamuoyundaki tartışmalarda, haber bültenlerinde gazetelerde genç ve dinamik nüfusa sahip olduğumuza sık sık atıfta bulunulsa da hızla yaşlanan bir toplumuz. Her 100 kişiden 10'u 65 yaş üzerinde. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, sistemin kendi yapısından kaynaklı ekonomik krizler ve bunların tetiklediği sosyal krizler toplumsal ilişkilerdeki dengeyi bozdu. Toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkileyen bu durum savunmasız, korunmasız yaşlılarımızı daha da çok etkiledi.



“Merkezi ve yerel idareler belediyeler yaşlıların emeklilerin sorunlarının günü kurtaracak, durumu idare edecek bir yaklaşımla çözülmediğini, artarak devam ettiğini artık görmeli. Bu yöntem ve uygulamalar toplumun sağlığını bozuyor, güven, adalet, eşitlik, sevgi, saygı duygularını zedeliyor.

"Hızla yaşlanan bir toplum olarak emeklilerin, yaşlıların sorunları görmezden gelinmemeli. Ötelemek yerine sorun, dünya ve ülkemiz çapında fark edilmeli. Ayrımcılık yerine eşitlik temelinde ve bütün yaş gruplarını kapsayacak biçimde sorunlar çözülmelidir. Bunun gereğini yapmak Devletin toplumsal sorumluluğudur, vazgeçemez.

"Yaşlıların sorunları, bizim sorunumuz"

"Emekliler Dayanışma Sendikası olarak yaşlılarımızın sorunlarının bizim sorunlarımız olduğunu düşünüyoruz. Emekliliğin, yaşlılığın güvencesi olan hukuki bir statüye tekrar kavuşturulmasını istiyoruz.



“İnsan hakları savunucularını, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, meslek örgütlerini, siyasi partileri ve toplumun bütün kesimlerini yaşlıların yok sayılmaması için uğraşmaya ve yaş ayrımcılığına karşı çıkarak yaşlılarımızın sorunlarının çözümü için duyarlı davranmaya davet ediyoruz.



“Yaşlıların, emeklilerin ekonomik demokratik sosyal hakları tanınmalı. Sorunlarımızı anlatarak çözüm üretebileceğimiz hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Uygulanan plan ve programların ve taleplerimizin takipçisiyiz. Yetkililere görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz."