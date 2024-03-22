Emekliler Dayanışma Sendikası: Emeklilerin, yaşlıların sorunları görmezden gelinmemeli
Emekliler Dayanışma Sendikası, Uluslararası Yaşlılar Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir ekonomik sosyal politikalarınızla yaşamımızı sürdüremez olduk” dedi.
“Yaşlıların da hayatı değerlidir” denilerek yapılan açıklama şöyle:
“Kamuoyundaki tartışmalarda, haber bültenlerinde gazetelerde genç ve dinamik nüfusa sahip olduğumuza sık sık atıfta bulunulsa da hızla yaşlanan bir toplumuz. Her 100 kişiden 10'u 65 yaş üzerinde. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, sistemin kendi yapısından kaynaklı ekonomik krizler ve bunların tetiklediği sosyal krizler toplumsal ilişkilerdeki dengeyi bozdu. Toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkileyen bu durum savunmasız, korunmasız yaşlılarımızı daha da çok etkiledi.
“Merkezi ve yerel idareler belediyeler yaşlıların emeklilerin sorunlarının günü kurtaracak, durumu idare edecek bir yaklaşımla çözülmediğini, artarak devam ettiğini artık görmeli. Bu yöntem ve uygulamalar toplumun sağlığını bozuyor, güven, adalet, eşitlik, sevgi, saygı duygularını zedeliyor.
"Hızla yaşlanan bir toplum olarak emeklilerin, yaşlıların sorunları görmezden gelinmemeli. Ötelemek yerine sorun, dünya ve ülkemiz çapında fark edilmeli. Ayrımcılık yerine eşitlik temelinde ve bütün yaş gruplarını kapsayacak biçimde sorunlar çözülmelidir. Bunun gereğini yapmak Devletin toplumsal sorumluluğudur, vazgeçemez.
"Yaşlıların sorunları, bizim sorunumuz"
"Emekliler Dayanışma Sendikası olarak yaşlılarımızın sorunlarının bizim sorunlarımız olduğunu düşünüyoruz. Emekliliğin, yaşlılığın güvencesi olan hukuki bir statüye tekrar kavuşturulmasını istiyoruz.
“İnsan hakları savunucularını, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, meslek örgütlerini, siyasi partileri ve toplumun bütün kesimlerini yaşlıların yok sayılmaması için uğraşmaya ve yaş ayrımcılığına karşı çıkarak yaşlılarımızın sorunlarının çözümü için duyarlı davranmaya davet ediyoruz.
“Yaşlıların, emeklilerin ekonomik demokratik sosyal hakları tanınmalı. Sorunlarımızı anlatarak çözüm üretebileceğimiz hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Uygulanan plan ve programların ve taleplerimizin takipçisiyiz. Yetkililere görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz."
İstanbul Emekli Buluşması 23 Mart'ta
DİSK/Emekli-Sen 6 bölgede; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun,Dersim, Van ve Kayseri'de "Emekli Buluşması" gerçekleştiriyor.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağı "İstanbul Emekli Buluşması” ise 23 Mart 2024 Cumartesi saat 12.00'de İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi önünde yapılacak.
Çerkezoğlu, İstanbul Emekli Buluşması'nda DİSK-AR tarafından hazırlanan "Avrupa'da ve Türkiye'de Emeklilerin Durumu” raporunu kamuoyuna açıklayacak. (AÖ)