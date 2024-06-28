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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 00:36
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 00:55
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AKÇAKALE'DE MAHKEMEYE ÇIKTI

Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, "insan kaçakçılığı"ndan tutuklandı

Mayıs'ta Milli Savunma Bakanlığınca hakkındaki iddialar dolayısıyla emekliye sevk edilen Suriye'de görevli Tuğgeneral Bilal Çokay, Perşembe günü mahkemeye çıkarıldığı Akçakale'de tutuklanarak cezaevine kondu. MSB "rütbesine bakılmadan gereken yapıldı" dedi.

Urfa
KUBi Kurdî Bixwînin

Urfa
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, "insan kaçakçılığı"ndan tutuklandı
Tuğgeneral Çokay, bir zamanlar Urfa Valiliğinde/Urfa Valiliği

Suriye sınırında makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiaları sonrasında emekliye sevkedilen ve dün Ankara'da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Urfa'ya götürülen Tuğgeneral Bilal Çokay, Akçakale ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye sınırında insan kaçakçılığı soruşturması: Tuğgeneral B. Ç. gözaltında
Suriye sınırında insan kaçakçılığı soruşturması: Tuğgeneral B. Ç. gözaltında
27 Haziran 2024

Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, önceki gün Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı. 

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Perşembe günkü basın bilgilendirme toplantısında "Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor.  Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK’de disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır." dedi. 

(AEK)

TSK Suriye insan kaçakçılığı
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