Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, "insan kaçakçılığı"ndan tutuklandı

Suriye sınırında makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiaları sonrasında emekliye sevkedilen ve dün Ankara'da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Urfa'ya götürülen Tuğgeneral Bilal Çokay, Akçakale ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye sınırında insan kaçakçılığı soruşturması: Tuğgeneral B. Ç. gözaltında

Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, önceki gün Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Perşembe günkü basın bilgilendirme toplantısında "Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK’de disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır." dedi.

(AEK)