Emekli sayısı Zonguldak, Sinop ve Balıkesir’de çalışanlardan fazla

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Kasım 2025 verilerine göre, Türkiye’de 26 milyon 346 bin 901 çalışan ve 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor.

Emeklilerin 11 milyon 520 bin 51’i işçi, 2 milyon 921 bin 564’ü esnaf/çiftçi ve 2 milyon 555 bin 659’u memur statüsünden aylık alıyor.

CHP, en düşük emekli aylığını Anayasa Mahkemesine taşıdı

En fazla ve en az emekli illeri

İstanbul 3 milyon 460 bin 810 emekli ile en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, Ankara 1 milyon 332 bin 487, İzmir ise 1 milyon 239 bin 771 emekli ile İstanbul’u takip ediyor. Bu üç büyükşehir, Türkiye’deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5’ine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye genelinde en az emekliye sahip iller ise Ardahan, Bayburt ve Dersim oldu. Zonguldak, Sinop ve Balıkesir, emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği iller olarak öne çıkıyor. Verilere göre:

Zonguldak: 152 bin 193 çalışan, 182 bin 539 emekli

Sinop: 57 bin 5 çalışan, 66 bin 273 emekli

Balıkesir: 371 bin 76 çalışan, 373 bin 983 emekli.