ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.03.2026 13:18 8 Mart 2026 13:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.03.2026 13:20 8 Mart 2026 13:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Emekli sayısı Zonguldak, Sinop ve Balıkesir’de çalışanlardan fazla

Türkiye Emekliler Derneği: “Yetkililerin, özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde yaşlı ve emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emekli sayısı Zonguldak, Sinop ve Balıkesir’de çalışanlardan fazla
Fotoğraf: Canva

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Kasım 2025 verilerine göre, Türkiye’de 26 milyon 346 bin 901 çalışan ve 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor.

Emeklilerin 11 milyon 520 bin 51’i işçi, 2 milyon 921 bin 564’ü esnaf/çiftçi ve 2 milyon 555 bin 659’u memur statüsünden aylık alıyor.

CHP, en düşük emekli aylığını Anayasa Mahkemesine taşıdı
CHP, en düşük emekli aylığını Anayasa Mahkemesine taşıdı
30 Ocak 2026

En fazla ve en az emekli illeri

İstanbul 3 milyon 460 bin 810 emekli ile en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, Ankara 1 milyon 332 bin 487, İzmir ise 1 milyon 239 bin 771 emekli ile İstanbul’u takip ediyor. Bu üç büyükşehir, Türkiye’deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5’ine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye genelinde en az emekliye sahip iller ise Ardahan, Bayburt ve Dersim oldu. Zonguldak, Sinop ve Balıkesir, emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği iller olarak öne çıkıyor. Verilere göre:

  • Zonguldak: 152 bin 193 çalışan, 182 bin 539 emekli
  • Sinop: 57 bin 5 çalışan, 66 bin 273 emekli
  • Balıkesir: 371 bin 76 çalışan, 373 bin 983 emekli.

“Yetkililer emekli öncelikli politikaları hayata geçirmeli”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli istatistiklerinin, emeklilerin profilini çıkarmadaki temel başvuru kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı’na konuşan Ergün, emekli nüfusunun büyükşehirler ve denize kıyısı olan illerde yoğunlaştığına dikkat çekerek, yetkililerin emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini talep etti:

“Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine kolay erişim ve sosyal yaşamla birlikte denize kıyısı olan şehirlerin de belirleyici olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan tabloda, hükümet ve yerel yönetimlerce, emeklilerin ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirecek yatırım ve faaliyetlerin nerelere yapılacağı net bir şekilde ortaya çıkıyor. 17 milyonu bulan emekli sayısı toplumun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yetkililerin, özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde yaşlı ve emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Emekli hakları emekliler sosyal güvenlik kurumu Türkiye Emekliler Derneği
ilgili haberler
Asgari ücret ve emekli aylıkları daha cebe girmeden eridi
3 Şubat 2026
/haber/asgari-ucret-ve-emekli-ayliklari-daha-cebe-girmeden-eridi-316299
CHP, en düşük emekli aylığını Anayasa Mahkemesine taşıdı
30 Ocak 2026
/haber/chp-en-dusuk-emekli-ayligini-anayasa-mahkemesine-tasidi-316197
Emekliye 20 bin, sermayeye 60 milyar TL
23 Ocak 2026
/haber/emekliye-20-bin-sermayeye-60-milyar-tl-315933
"Kök maaş yetmediği için her 6 ayda bir en düşük emekli aylığını artırmaya çalışıyorsunuz"
21 Ocak 2026
/haber/kok-maas-yetmedigi-icin-her-6-ayda-bir-en-dusuk-emekli-ayligini-artirmaya-calisiyorsunuz-315838
Özgür Özel: Emekli zam değil, sandık istiyor
16 Ocak 2026
/haber/ozgur-ozel-emekli-zam-degil-sandik-istiyor-315689
65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ’NDEN TBMM'YE
“En düşük emekli aylığı, onurlu yaşlanma hakkını güvence altına alacak bir düzeye yükseltilmeli”
15 Ocak 2026
/haber/en-dusuk-emekli-ayligi-onurlu-yaslanma-hakkini-guvence-altina-alacak-bir-duzeye-yukseltilmeli-315646
Özgür Özel'den Meclis'teki partilere "emekli aylıkları" çağrısı
13 Ocak 2026
/haber/ozgur-ozel-den-meclis-teki-partilere-emekli-ayliklari-cagrisi-315557
GSYH büyüyor, emekliye ayrılan pay düşüyor
12 Ocak 2026
/haber/gsyh-buyuyor-emekliye-ayrilan-pay-dusuyor-315497
"MAZLUMUN AHI ÇIKAR"
CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
9 Ocak 2026
/haber/chp-nin-en-dusuk-emekli-maasi-onerisi-akp-mhp-oylariyla-reddedildi-315416
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Asgari ücret ve emekli aylıkları daha cebe girmeden eridi
3 Şubat 2026
/haber/asgari-ucret-ve-emekli-ayliklari-daha-cebe-girmeden-eridi-316299
CHP, en düşük emekli aylığını Anayasa Mahkemesine taşıdı
30 Ocak 2026
/haber/chp-en-dusuk-emekli-ayligini-anayasa-mahkemesine-tasidi-316197
Emekliye 20 bin, sermayeye 60 milyar TL
23 Ocak 2026
/haber/emekliye-20-bin-sermayeye-60-milyar-tl-315933
"Kök maaş yetmediği için her 6 ayda bir en düşük emekli aylığını artırmaya çalışıyorsunuz"
21 Ocak 2026
/haber/kok-maas-yetmedigi-icin-her-6-ayda-bir-en-dusuk-emekli-ayligini-artirmaya-calisiyorsunuz-315838
Özgür Özel: Emekli zam değil, sandık istiyor
16 Ocak 2026
/haber/ozgur-ozel-emekli-zam-degil-sandik-istiyor-315689
65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ’NDEN TBMM'YE
“En düşük emekli aylığı, onurlu yaşlanma hakkını güvence altına alacak bir düzeye yükseltilmeli”
15 Ocak 2026
/haber/en-dusuk-emekli-ayligi-onurlu-yaslanma-hakkini-guvence-altina-alacak-bir-duzeye-yukseltilmeli-315646
Özgür Özel'den Meclis'teki partilere "emekli aylıkları" çağrısı
13 Ocak 2026
/haber/ozgur-ozel-den-meclis-teki-partilere-emekli-ayliklari-cagrisi-315557
GSYH büyüyor, emekliye ayrılan pay düşüyor
12 Ocak 2026
/haber/gsyh-buyuyor-emekliye-ayrilan-pay-dusuyor-315497
"MAZLUMUN AHI ÇIKAR"
CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
9 Ocak 2026
/haber/chp-nin-en-dusuk-emekli-maasi-onerisi-akp-mhp-oylariyla-reddedildi-315416
Sayfa Başına Git